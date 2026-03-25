De “Chads” a “Blackpill”: el oscuro lenguaje incel tras caso en Michoacán

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Los incel poseen un lenguaje extenso. Foto: Gettyimages

El reciente ataque en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un estudiante asesinó a dos profesoras, volvió a poner sobre la mesa el término “incel” y el tipo de lenguaje y contenido que circula en comunidades digitales vinculadas a esta ideología.

De acuerdo con reportes, el agresor habría compartido mensajes relacionados con esta subcultura en redes sociales, lo que encendió alertas sobre su posible influencia en el caso. Pero, ¿qué significa realmente ser “incel” y qué términos utilizan?

¿Qué son los incels?

Los célibes involuntarios o “incels” se refiere a hombres que creen que no pueden acceder a relaciones sexuales consensuadas debido a su supuesta falta de atractivo físico, según el estudio “Incels: Una primera visión general

del fenómeno (en la UE) y su relevancia y desafío” de la Comisión Europea.

Captura de pantalla Facebook

El término surgió en 1997 como un espacio inclusivo creado por una estudiante universitaria llamado Alana’s Involuntary Celibacy Project, donde personas compartían frustraciones sobre citas y sexualidad. En ese momento incluía también a mujeres.

Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos espacios incel desarrollaron una cultura marcada por la misoginia y la hostilidad hacia las mujeres.

¿Cuál es el lenguaje y los términos usados en la comunidad incel?

Con base en el estudio citado de la Comisión Europea y fuentes similares, algunos de los términos que usan los incels en su lenguaje son:

Alfa : hombre que se ubica en la cima de la jerarquía social dentro de esta visión

: hombre que se ubica en la cima de la jerarquía social dentro de esta visión Alt-rightcel : incel que adopta ideologías de ultraderecha, combinando frustración personal con posturas políticas radicales

: incel que adopta ideologías de ultraderecha, combinando frustración personal con posturas políticas radicales Ascender (Ascend) : concepto que se refiere a dejar de ser incel al lograr tener relaciones sexuales o afectivas con una mujer, siempre que no sea mediante pago

: concepto que se refiere a dejar de ser incel al lograr tener relaciones sexuales o afectivas con una mujer, siempre que no sea mediante pago Becky : término despectivo para describir a una mujer blanca considerada promedio o “básica”, asociada a estereotipos de superficialidad

: término despectivo para describir a una mujer blanca considerada promedio o “básica”, asociada a estereotipos de superficialidad Betabux : hombre que es elegido por algunas mujeres por estabilidad económica

: hombre que es elegido por algunas mujeres por estabilidad económica Catfishing : práctica de crear perfiles falsos en redes sociales para engañar a otras personas

: práctica de crear perfiles falsos en redes sociales para engañar a otras personas Chad : arquetipo del hombre ideal dentro de esta subcultura: atractivo, exitoso, seguro, con facilidad para relacionarse con mujeres

: arquetipo del hombre ideal dentro de esta subcultura: atractivo, exitoso, seguro, con facilidad para relacionarse con mujeres Chadfishing : variante del catfishing donde se utilizan fotos de hombres atractivos para demostrar que la apariencia física influye

: variante del catfishing donde se utilizan fotos de hombres atractivos para demostrar que la apariencia física influye Femoi/Foid : término deshumanizante que mezcla “femenino” y “humanoide”, utilizado para referirse a las mujeres cisgénero y aquellas que se identifican como lesbianas o trans de forma despectiva

: término deshumanizante que mezcla “femenino” y “humanoide”, utilizado para referirse a las mujeres cisgénero y aquellas que se identifican como lesbianas o trans de forma despectiva Femcel: Mujer poco atractiva que se siente identificada como una incel

Mujer poco atractiva que se siente identificada como una incel Going ER : expresión que hace referencia a cometer actos de violencia extrema o ataques

: expresión que hace referencia a cometer actos de violencia extrema o ataques Hikikomori : término japonés adoptado para describir a personas, generalmente hombres, que viven en aislamiento social extremo

: término japonés adoptado para describir a personas, generalmente hombres, que viven en aislamiento social extremo Hipergamia : creencia de que las mujeres buscan parejas con mayor estatus, atractivo o poder económico para mejorar su posición social

: creencia de que las mujeres buscan parejas con mayor estatus, atractivo o poder económico para mejorar su posición social Jihadmaxxing : idea extrema que plantea acceder a relaciones afectivas o sexuales mediante la radicalización en movimientos violentos

: idea extrema que plantea acceder a relaciones afectivas o sexuales mediante la radicalización en movimientos violentos KHHV : siglas de “kissless, hugless, handholdless virgin”, es decir, una persona que nunca ha tenido contacto físico afectivo o romántico

: siglas de “kissless, hugless, handholdless virgin”, es decir, una persona que nunca ha tenido contacto físico afectivo o romántico “La pared” (agepill) : creencia de que el “valor” de una mujer disminuye a partir de cierta edad, que sitúan alrededor de los 25 años

: creencia de que el “valor” de una mujer disminuye a partir de cierta edad, que sitúan alrededor de los 25 años LDAR (Lay Down And Rot) : filosofía que sostiene que el esfuerzo personal no cambiará la situación de un incel, promoviendo la resignación

: filosofía que sostiene que el esfuerzo personal no cambiará la situación de un incel, promoviendo la resignación Looksmaxxing : conjunto de prácticas orientadas a mejorar la apariencia física

: conjunto de prácticas orientadas a mejorar la apariencia física Manosfera : conjunto de comunidades en línea que comparten ideologías antifeministas o centradas en los hombres

: conjunto de comunidades en línea que comparten ideologías antifeministas o centradas en los hombres Mercado sexual : forma en que describen el mundo de las citas como un sistema de intercambio basado en el atractivo y el estatus

: forma en que describen el mundo de las citas como un sistema de intercambio basado en el atractivo y el estatus MGTOW (Men Going Their Own Way) : grupo dentro de la manosfera que promueve que los hombres se alejen de relaciones con mujeres y enfoquen su vida de manera independiente

: grupo dentro de la manosfera que promueve que los hombres se alejen de relaciones con mujeres y enfoquen su vida de manera independiente MRAs (Men’s Rights Activists) : comunidad que busca cambios legales y sociales en favor de los hombres, especialmente en temas como divorcio o custodia

: comunidad que busca cambios legales y sociales en favor de los hombres, especialmente en temas como divorcio o custodia Mogging: De acuerdo con Merriam-Webster, “mog” significa “sobresalir o superar”, a las demás personas por su atractivo físico o esfuerzo

De acuerdo con Merriam-Webster, “mog” significa “sobresalir o superar”, a las demás personas por su atractivo físico o esfuerzo Noodlewhore : término ofensivo y racializado dirigido a mujeres asiáticas

: término ofensivo y racializado dirigido a mujeres asiáticas Normie : persona que no pertenece a la comunidad incel ni comparte sus creencias

: persona que no pertenece a la comunidad incel ni comparte sus creencias Píldora azul (Bluepill) : estado de ignorancia en el que, según esta ideología, una persona no percibe las “dinámicas reales” de las relaciones

: estado de ignorancia en el que, según esta ideología, una persona no percibe las “dinámicas reales” de las relaciones Píldora negra (Blackpill) : creencia de que el éxito en relaciones depende completamente del atractivo físico y que no puede modificarse

: creencia de que el éxito en relaciones depende completamente del atractivo físico y que no puede modificarse PUAs (Pick-Up Artists) : grupo que enseña técnicas para seducir o manipular a mujeres con el objetivo de tener relaciones sexuales

: grupo que enseña técnicas para seducir o manipular a mujeres con el objetivo de tener relaciones sexuales Redpill : idea de haber despertado a una supuesta verdad sobre las relaciones entre hombres y mujeres, donde consideran que ellos están en desventaja

: idea de haber despertado a una supuesta verdad sobre las relaciones entre hombres y mujeres, donde consideran que ellos están en desventaja Regla del 80/20 : reinterpretación del principio de Pareto donde creen que el 80% de las mujeres solo se siente atraída por el 20% de los hombres

: reinterpretación del principio de Pareto donde creen que el 80% de las mujeres solo se siente atraída por el 20% de los hombres Stormcel : incel que se identifica con ideologías extremistas de derecha y comunidades radicales

: incel que se identifica con ideologías extremistas de derecha y comunidades radicales Stacy : estereotipo de mujer atractiva que, según esta visión, solo se relaciona con hombres chads

: estereotipo de mujer atractiva que, según esta visión, solo se relaciona con hombres chads Virgo: Persona que nunca ha tenido relacioens sexuales

Whitecel: incel que se identifica por su etnia blanca y que puede adoptar posturas ideológicas extremistas

Captura de pantalla Facebook

¿Por qué preocupa esta subcultura?

Especialistas advierten que, aunque no todos los incels promueven la violencia, algunos espacios en línea han normalizado discursos de odio, frustración extrema y, en casos aislados, la glorificación de ataques. Tal como el mencionado caso de Michoacán que reabrió la polémica sobre el impacto de estas comunidades digitales.

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