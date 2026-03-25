Meta y YouTube pierden el juicio sobre la adicción de menores a redes sociales; son declaradas de “negligentes”

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Meta y Youtube pierden juicio. Foto: Reuters

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles responsables a Google, de Alphabet, y a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales.

Tras complejas deliberaciones por parte del jurado, el jurado decidió que Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, como la plataforma YouTube son “negligentes” y que usaron su diseño para causar adicción en los menores.

Meta fue multada con 3 millones de dólares en daños de compensación a la la mujer que denunció, llamada K. G. M.

La decisión llega acompañada de la de otro juicio, que ha tenido lugar en el estado de Nuevo México. Unas horas antes, en la tarde del martes, el jurado de ese caso decidió que Meta había priorizado la obtención de beneficios frente a la seguridad y eso impactó en la salud mental de los menores. Por tanto, la condenó a pagar 375 millones de dólares en daños.

Al menos la mitad de los adolescentes estadounidenses utilizan YouTube o Instagram a diario, según Pew Research Center.

Jurado declara responsables a Meta y Google; ¿qué se sabe del caso?

El caso de Los Ángeles se refiere a una mujer de 20 años que dijo haberse vuelto adicta a las aplicaciones a una edad temprana debido a su diseño, que capta la atención.

Los demandantes en el proceso de Los Ángeles se centraron en el diseño de la plataforma más que en el contenido, lo que dificultó a las empresas eludir su responsabilidad.

Cabe mencionar que Snap y TikTok también eran demandados en el juicio. Ambos llegaron a un acuerdo con la demandante, cuyos términos no se han revelado, antes de que comenzara el pleito.

Empresas tecnológicas en polémica en Estados Unidos

Las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos se han enfrentado a críticas crecientes en la última década en relación con la seguridad de los niños y adolescentes. El debate se ha trasladado ahora a los tribunales y a los gobiernos estatales.

El Congreso de Estados Unidos se ha negado a aprobar una legislación integral que regule las redes sociales.

Por otra parte, un jurado de Nuevo México dictaminó el martes que Meta infringió la ley estatal en una demanda interpuesta por el fiscal general del estado, quien acusó a la empresa de engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp, y de facilitar la explotación sexual infantil en esas plataformas.