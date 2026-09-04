De la Obsidiana a la Luna: México presenta a China la misión Colmena-2

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Ministro de China visita la UNAM. FOTO: Especial

El ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun, visitó el Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM, donde conoció los avances de la Misión COLMENA-2 y mostró interés en apoyar la continuidad del proyecto.

Durante su visita al Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX), del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el funcionario chino conoció desde microrrobots de menos de 100 gramos hasta nuevos vehículos diseñados para recorrer y estudiar la superficie de la Luna.

Yin Hejun conoce los avances de la Misión COLMENA-2

Gustavo Medina Tanco, responsable de la misión lunar COLMENA-2, presentó los trabajos realizados por estudiantes universitarios, entre ellos nanosatélites, los microrrobots que participaron en COLMENA-1 en 2024 y la nueva generación de rovers que actualmente está en desarrollo.

#BoletínUNAM Recibe el #RectorLomelí al ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China, Yin Hejun > https://t.co/VDr29sW2Bb pic.twitter.com/VCIeAsfkiZ — UNAM (@UNAM_MX) September 3, 2026

La misión COLMENA-2, prevista para 2028, busca desarrollar vehículos capaces de explorar la superficie lunar y estudiar sus recursos minerales.

Durante el encuentro también se habló sobre el futuro del proyecto y la posibilidad de crear sistemas más complejos, capaces de moverse, comunicarse y trabajar juntos en condiciones extremas.

Yin Hejun expresó su disposición para apoyar la continuidad de la misión y el desarrollo de los próximos rovers. También se planteó mantener abierto el diálogo para posibles colaboraciones entre México y China.

Medina Tanco ya mantiene relación con distintos institutos del sector espacial chino y con la Academia de Ciencias China (CAS).

COLMENA busca impulsar el talento espacial mexicano

Para Medina Tanco, el proyecto demuestra que México puede formar especialistas, generar conocimiento y desarrollar tecnología propia para participar en la exploración espacial.

“El espacio no tiene fronteras, por lo que la ciencia tampoco debe tenerlas”, expresó.

En la visita también participó Lamán Carranza, director general de Obsidiana, Ciencia y Cultura por México, quien ha colaborado en la difusión de COLMENA y en acercar el proyecto a nuevas generaciones.

“Es una gran inspiración para todos los jóvenes que tienen sueños y deseos de mejorar a su país. El reto es demostrar que podemos llegar más lejos de lo que imaginamos”, señaló Carranza.

De este trabajo también surgió el Museo Itinerante de la Misión COLMENA, que muestra nanosatélites, rovers y parte de la historia del proyecto a niñas, niños y jóvenes.

Al terminar la visita, Medina Tanco entregó a Yin Hejun una réplica de uno de los rovers colocada sobre una pieza de obsidiana dorada originaria de Hidalgo.

El encuentro abrió nuevas posibilidades de cooperación científica entre México y China alrededor de la exploración espacial y el desarrollo de la Misión COLMENA-2.

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