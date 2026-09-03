Probamos Final Fantasy Resonance: el regreso a los clásicos con un espectacular estilo HD-2D

GENERANDO AUDIO...

Final Fantasy Resonance disponible el 22 de octubre. Foto:

Hay juegos que buscan sorprender por sus gráficos y otros que apuestan por la nostalgia, Final Fantasy Resonance intenta hacer las dos cosas al mismo tiempo y, después de jugarlo durante aproximadamente una hora, queda claro que su principal atractivo está en la manera en que recupera la esencia visual de los RPG clásicos de la franquicia, pero la lleva a una presentación completamente renovada.

El nuevo título de Square Enix es el primer Final Fantasy desarrollado con estilo HD-2D, una combinación que mezcla personajes y elementos con apariencia pixelada con escenarios llenos de profundidad, movimiento y detalles visuales que recuerdan al 3D.

El resultado es una propuesta que se siente familiar para quienes crecieron con los juegos clásicos, pero que también luce moderna.

El pixel art es protagonista

Foto: Square Enix

Lo primero que llama la atención al jugar Final Fantasy Resonance es precisamente su apartado visual, los personajes conservan ese aspecto pixelado que inmediatamente nos lleva a los primeros Final Fantasy, pero los escenarios no se quedan en una estética retro.

Los fondos tienen profundidad, movimiento y una apariencia tridimensional que hace que los personajes destaquen todavía más. Hay algo particularmente atractivo en ver a un personaje de estilo pixel art recorrer un escenario que parece tener varias capas y elementos animados.

Para mí, esa mezcla funciona como un puente entre dos épocas, por un lado está la nostalgia de los JRPG clásicos y, por otro, una presentación que aprovecha recursos visuales actuales.

Más que intentar esconder su inspiración en el pasado, Final Fantasy Resonance la convierte en una de sus mayores fortalezas.

¿De qué trata Final Fantasy Resonance?

Foto: Square Enix

La aventura gira alrededor de una historia relacionada con un cristal y una amenaza que pone en peligro al mundo. A partir de ahí comienza un viaje en el que el protagonista se encuentra con distintos compañeros y descubre poco a poco la verdad detrás de lo que está ocurriendo.

Aunque durante nuestra prueba no tuvimos tiempo de conocer toda la historia, uno de los puntos que más llamó nuestra atención fue precisamente su capacidad para enganchar desde los primeros momentos.

Final Fantasy Resonance está basado en el primer arco argumental de Final Fantasy Brave Exvius, aunque no se trata de un simple port. Square Enix reconstruyó esta historia como una experiencia JRPG pensada para consolas y PC.

La aventura también recupera algunos de los elementos más reconocibles de la franquicia, como los chocobos, espers y airships, además de incluir apariciones de personajes conocidos por los seguidores de Final Fantasy, entre ellos Cloud, Tidus y Warrior of Light.

Una experiencia clásica, pero con un giro

Jugar Final Fantasy Resonance se siente, en buena medida, como regresar a los Final Fantasy clásicos.

El sistema de combate por turnos recupera una dinámica conocida para los seguidores de la saga, pero la experiencia está acompañada por elementos y posibilidades que buscan darle un giro más actual.

Durante nuestra prueba, el ritmo de los enfrentamientos se sintió desafiante, los combates permiten utilizar diferentes habilidades de los personajes y probar distintas opciones para superar a los enemigos, por lo que no todo se reduce a elegir el mismo ataque una y otra vez.

Y aunque una hora de juego no es suficiente para conocer a profundidad todas sus mecánicas, sí permite tener una primera impresión de hacia dónde apunta la experiencia.

El sistema de combate también guarda algunos secretos, durante la prueba nos mostraron algunas habilidades que prometen ser especialmente importantes para los fans de la saga, aunque por ahora tendremos que dejar la sorpresa ahí, pero si eres fanático de la franquicia lo disfrutarás mucho.

Un Final Fantasy que apuesta por la nostalgia

Después de esta primera prueba, mi impresión es que Final Fantasy Resonance entiende muy bien qué quiere hacer con la nostalgia.

No se trata simplemente de recuperar personajes pixelados o copiar la apariencia de los juegos antiguos. La propuesta toma esa estética y la combina con escenarios más detallados, animaciones y profundidad para construir algo que se siente clásico y moderno al mismo tiempo.

Y ahí está, probablemente, su mayor atractivo, el HD-2D hace que Final Fantasy Resonance tenga una identidad propia desde el primer momento, mientras que los elementos tradicionales de la franquicia funcionan como un recordatorio constante de sus raíces.

Todavía habrá que jugar mucho más para saber si todas sus mecánicas y su historia consiguen mantener el nivel de esta primera impresión, pero después de una hora queda una sensación clara, Final Fantasy Resonance quiere que los fans vuelvan a enamorarse de lo clásico, pero esta vez viéndolo con otros ojos.

¿Cuándo sale Final Fantasy Resonance?

Final Fantasy Resonance llegará el 22 de octubre de 2026 para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Microsoft Store.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.