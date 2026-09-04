OpenAI lanza GPT-6 Astra: la IA que puede usar una computadora por sí sola

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OpenAI lanzó su inteligencia artificial más potente. Foto: Reuters | Getty Images

OpenAI comenzó a desplegar este jueves GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial (IA) más potente, capaz, según la empresa, de utilizar por sí solo una computadora.

Este salto generacional ocurre un año después de GPT-5 y llega en medio de crecientes preocupaciones por los riesgos de los modelos de IA más avanzados, luego de una serie de ciberataques realizados durante el verano boreal por programas de IA en fase de prueba, entre ellos herramientas de OpenAI.

“En este nivel de capacidad, la seguridad se ha convertido en nuestra principal prioridad”, dijo a periodistas el presidente de OpenAI, Greg Brockman, durante una llamada sobre el lanzamiento de Astra.

GPT-6 Astra puede realizar tareas de forma autónoma

La empresa sostiene que Astra puede encargarse de manera autónoma de una amplia variedad de tareas, como la creación de sitios web, el análisis científico, el desarrollo de videojuegos, la ciberseguridad y la programación.

En un video, muestra al modelo, controlado por voz, publicando por sí solo un anuncio de venta en línea.

OpenAI también destacó el ahorro de tiempo que puede representar su uso. Como ejemplo, afirmó que el modelo podría reducir a 10 minutos la búsqueda de un apartamento, en lugar de las seis horas que, según la compañía, le llevaría a una persona.

Sostiene que GPT-6 realiza las tareas a un menor costo que su predecesor, con precios similares a los de Anthropic, entre los más altos del mercado.

This is GPT-6 Astra.



Anything you can do on a computer, Astra can do for you. Fast. pic.twitter.com/gDd0IsewJw — OpenAI (@OpenAI) September 3, 2026

El lanzamiento ocurre tras ciberataques realizados por IA

Desde el lanzamiento de GPT-5 aumentaron las preocupaciones sobre las capacidades de los modelos más avanzados, después de incidentes que involucraron sistemas desarrollados por OpenAI y Anthropic.

La compañía pausó durante dos semanas el desarrollo de algunos modelos durante el verano, después de que dos sistemas en fase de prueba llevaran a cabo de forma autónoma un ataque contra la plataforma de IA Hugging Face.

Aunque Astra no estuvo involucrado en ese hackeo, OpenAI afirmó que el nuevo modelo incorpora medidas para mitigar riesgos.

Astra alcanza el nivel más alto de riesgo en ciberseguridad

GPT-6 es el primer modelo de OpenAI que alcanza el nivel de riesgo más elevado de su propia escala de evaluación en ciberseguridad, con capacidades para hackear por sí solo sistemas informáticos sólidamente protegidos.

Por ello, sus funciones más sensibles están reservadas a especialistas en ciberdefensa, mientras que una supervisión automática puede interrumpir las tareas de los usuarios.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, explicó en una entrevista con Bloomberg TV por qué la compañía decidió lanzar el modelo pese al actual clima de dudas.

“El mundo está más cerca de tener un cambio completo en el panorama de los ciberataques, y la única manera que vemos para que la sociedad colectivamente se defienda (…) es usar herramientas como Astra para rápidamente defenderse contra estas nuevas ciberameanzas”, dijo Altman.

¿Comienza la era de la inteligencia artificial general?

Las capacidades de Astra también reavivaron la conversación sobre la inteligencia artificial general (IAG), una etapa hipotética en la que los sistemas de IA podrían igualar la inteligencia humana en la mayoría de las tareas.

“No es irracional sentir que estamos en la era de la IAG”, dijo Brockman.

Por ahora, GPT-6 Astra quedará reservado a “un número limitado de organizaciones”, antes de abrirse “en los próximos días” a los suscriptores de pago de ChatGPT y a los desarrolladores.

“Estamos trabajando para que Astra llegue a las manos de todos tan rápido como podemos”, dijo Sam Altman en sus redes sociales este jueves.

Anthropic también desarrolla IA con capacidades de hackeo

OpenAI no es la única compañía que trabaja con modelos capaces de realizar operaciones de ciberseguridad de forma autónoma.

Anthropic reserva desde abril a socios cuidadosamente seleccionados su modelo Mythos, que también es capaz de llevar a cabo hackeos por sí solo.

Ante los riesgos de este tipo de tecnología, OpenAI, Anthropic y más de 100 empresas firmaron la semana pasada una carta abierta para pedir una respuesta global coordinada frente a los riesgos de ciberseguridad relacionados con la IA.

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