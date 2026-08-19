¿De verdad tiembla más durante septiembre en México? La UNAM responde

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México ha vivido múltiples temblores de gran magnitud en el mes de septiembre a lo largo de 37 años, destacando los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Por esta razón, nació la percepción popular de que septiembre es la temporada de grandes sismos en México.

Sin embargo, dicha percepción no está respaldada por la ciencia, según dijo en 2025 la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Realmente tiembla más en septiembre dentro de México?

A partir del año 1900, ocurrieron 215 sismos, de los cuales, 87 fueron magnitud mayor a 7.0 grados en la escala Richter con corte a 2022, según las estadísticas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) retomadas por la DGDC de la UNAM y la cadena británica BBC.

Del total de temblores grandes registrados en México en los últimos 126 años, septiembre y diciembre han registrado 12 terremotos grandes, mientras que junio registró 10 eventos sísmicos de gran magnitud.

Esto demuestra que, estadísticamente, septiembre no es el mes con más sismos de manera solitaria y presenta una diferencia marginal con respecto al segundo lugar en los registros.

¿Por qué se cree que septiembre es la temporada de temblores en México?

Los especialistas de la UNAM atribuyen la creencia de que hay una mayor tendencia de temblores en septiembre debido a casos específicos que se quedaron en la memoria colectiva de la sociedad mexicana.

“Es normal que sintamos que en este mes tiembla más por los sismos que recordamos”. DGDC de UNAM

Cabe destacar que el mes de septiembre registró al menos cuatro sismos de gran magnitud desde 1985 hasta 2021, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED):

19 de septiembre de 1985 | Un sismo con epicentro en las costas de Michoacán con magnitud de 8.1 a una profundidad de 15 kilómetros (km) sacudió al centro, sur y occidente de México dejando más de 6 mil decesos, 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños. El segundo evento más importante se registró la noche del 20 de septiembre, cuya magnitud fue 7.6 y causó el derrumbe de muchas estructuras dañadas por el evento principal. 7 de septiembre de 2017 | Un sismo de magnitud 8.2 se registró en el golfo de Tehuantepec, a 140 km al suroeste de de Pijijiapan, Chiapas, a las 23:49 horas. Este evento se percibió en el centro y sur de México, dejando 99 fallecidos; 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. Dejó más de 20 mil réplicas hasta marzo de 2018. 19 de septiembre de 2017 | Un sismo de magnitud 7.1, con epicentro a 8 km al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla, a una profundidad de 51 km sacudió principalmente a la Ciudad de México (228 muertes) y a estados como Morelos (74), Puebla (45), Estado de México (15), Guerrero (6), Oaxaca (1) y Tlaxcala. 7 de septiembre de 2021 | A las 20:47 horas ocurrió un temblor de 7.1 con empicentro a 14 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, con una profundidad de 15 km. Guerrero fue el estado más dañado y tuvo 3 mil 321 réplicas. 32 mil personas resultaron afectadas como consecuencia de este sismo.



Fuente: CENAPRED

Más llamativo aún fue el hecho de que el 19 de septiembre de 2022 se registró un sismo de magnitud 7.7; el epicentro fue en las costas de Michoacán, frente a la población de Coalcomán.

El movimiento se sintió en la Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Morelos, Jalisco, incluso en la región sur de Chihuahua, de acuerdo con la UNAM.

Este fue el tercer terremoto de gran magnitud que ocurrió un 19 de septiembre en territorio mexicano en cuestión de 37 años, lo que aumentó la creencia de que este día tiene una tendencia especial a este tipo de eventos.

No hay evidencia científica de que septiembre sea el mes de los temblores

La DGDC de la UNAM asegura que un gran sismo puede ocurrir en cualquiera de los 12 meses del año, y aunque hay diferencias entre cada mes, estas no son significativas.

“En un mes no tiembla mucho más que en otros, mi menos”. DGDC de UNAM

Debido a que México es un país con fuerte actividad sísmica, es posible que se presenten eventos sísmicos en cualquier momento. “Todo el año es temporada de sismos“, remata la dirección de la UNAM.

Por su parte, Jorge Aguirre, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, agrega: “No podemos decir cuándo va a ocurrir un sismo, pero tampoco vamos a poder asegurar que no van a ocurrir sismos“.

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