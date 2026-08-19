Robots hacen acrobacias y tocan el piano en la Conferencia Mundial de Robótica 2026

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El evento reúne más de 300 empresas y exhibe más de 2 mil productos. Foto: Reuters

Volteretas, paquetes que cambian de lugar, teléfonos que son empacados y hasta robots que tocan el piano son algunas de las principales atracciones de la Conferencia Mundial de Robótica 2026, que comenzó este miércoles en Pekín, China.

El evento reúne a más de 300 empresas y exhibe más de 2 mil productos, incluidos más de 150 lanzamientos. La conferencia se realiza del 19 al 23 de agosto y ocupa unos 50 mil metros cuadrados.

Aunque algunas demostraciones buscan sorprender a los visitantes, la industria china quiere mostrar que los robots humanoides pueden hacer algo más que entretener, también pueden realizar tareas útiles en fábricas, almacenes y otros espacios de trabajo.

Robots sorprenden con acrobacias y hasta tocan el piano

Durante el recorrido por la exposición, los visitantes encontraron robots capaces de realizar diferentes actividades. Algunos hicieron volteretas, mientras otros clasificaron paquetes, ordenaron objetos del hogar y mostraron sus habilidades musicales frente al público, informó China News Service.

Dominic, un visitante procedente de Alemania, describió la experiencia como “un poco abrumadora” debido a la cantidad de demostraciones que podían observarse en el recinto.

Phillip Lord, otro de los visitantes, consideró que China está “muy por delante” en inteligencia artificial física y destacó el trabajo de empresas como Agibot, UBTECH y Unitree.

Foto: Reuters

De las demostraciones al trabajo en fábricas

Más allá de las acrobacias, varias compañías aprovecharon la conferencia para mostrar robots que ya realizan tareas concretas.

Leju, fabricante de robots humanoides industriales, presentó máquinas capaces de mover y clasificar cajas y objetos pequeños. Zhang Dapeng, vicepresidente adjunto de la empresa, explicó que uno de sus principales campos de aplicación es la logística.

La compañía asegura que sus robots ya se utilizan en fábricas europeas y plantas automovilísticas de China para mover cajas y cargar componentes.

Robots clasifican paquetes y empacan teléfonos

Robotera mostró un torso humanoide montado sobre una base con ruedas que clasifica paquetes. De acuerdo con un responsable de la empresa, el robot opera desde el año pasado en instalaciones logísticas de China Post.

La compañía cuenta con más de 100 robots de clasificación distribuidos en 15 almacenes en China, según un representante de ventas citado por Reuters.

En otro punto de la exposición, DexForce presentó robots humanoides que empaquetan teléfonos móviles en cajas dentro de una cadena de montaje.

Foto: Reuters

Robots buscan hacer trabajos que resultan monótonos para las personas

DexForce informó que sus robots trabajan desde principios de 2026 en una fábrica de Lens Technology, proveedor chino de componentes para Apple y Huawei.

Nicole Yang, responsable de DexForce, explicó que las máquinas cuentan con una precisión del orden de milímetros y pueden detectar errores durante el proceso para corregirlos.

La ejecutiva señaló que, aunque los seres humanos tienen grandes capacidades para realizar este tipo de tareas, muchos trabajadores no están dispuestos a hacer trabajos repetitivos y monótonos.

China busca convertir el auge de los humanoides en una industria

La Conferencia Mundial de Robótica ocurre mientras crece el interés de los inversionistas por los robots humanoides, considerados una posible nueva fuente de crecimiento industrial para China.

El viceministro de Industria y Tecnología de la Información, Xin Guobin, aseguró durante la inauguración que la robótica se convirtió en “una fuerza importante” para el desarrollo económico y social del país.

El interés también se refleja en los mercados. Las acciones de Unitree, uno de los fabricantes de robots humanoides más conocidos de China, se multiplicaron casi por seis durante su debut bursátil en Shanghái este miércoles.

Foto: Reuters

¿Los robots humanoides ya están listos para trabajar?

Aunque las demostraciones en Pekín muestran avances importantes, la adopción de estos robots todavía se encuentra en una etapa temprana.

De acuerdo con datos de Morgan Stanley citados por Reuters, los envíos mundiales de robots humanoides aumentaron 272% durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar unas 19 mil unidades.

Las empresas chinas representaron 97% de esos envíos. Sin embargo, alrededor de 65% de las unidades tuvieron como destino actividades de entretenimiento, educación, investigación y recopilación de datos, en lugar de tareas comerciales productivas.

Por ello, el desafío para los fabricantes ya no consiste únicamente en crear robots capaces de hacer volteretas o tocar el piano. Ahora buscan demostrar que estas máquinas pueden incorporarse de manera constante a fábricas, almacenes y otros espacios donde su trabajo tenga una utilidad concreta.

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