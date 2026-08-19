GTA VI en problemas: se filtraron detalles inéditos del juego y el responsable amenazó con más filtraciones

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Captura de pantalla UnoTV

GTA VI sufrió una filtración luego de que el grupo de hackers conocido como “Cyberleek” difundiera esta semana dos videos que presuntamente muestran gameplay del esperado título de Rockstar Games, además de material relacionado con el mapa del juego.

La filtración ocurre justo antes de que Rockstar presente oficialmente nuevo contenido de “Grand Theft Auto VI”. De acuerdo con la información publicada por la compañía, “An Extended Look” llegará el 27 de agosto, con un estreno especial en Netflix.

¿Qué muestran las filtraciones de GTA VI?

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FILTRAN UN NUEVO GAMEPLAY DE GTAVI / GTA6 pic.twitter.com/tg12P3eQLB — Gamer Engineer 🇲🇽 (@GamerE_Oficial) August 19, 2026

Uno de los videos muestra a Jason, uno de los protagonistas de GTA VI, conduciendo por una autopista hasta provocar un accidente y enfrentarse físicamente con otro conductor.

El fragmento también habría mostrado elementos que recuerdan al sistema de búsqueda policial de la saga, incluida la posibilidad de alcanzar seis estrellas, además de nuevas físicas para los vehículos y las reacciones de los personajes.

El segundo video lleva a Jason hasta su casa, donde se le observa jugando baloncesto. El fragmento también muestra una estadística de concentración que aumenta conforme consigue encestar.

Aunque estos materiales circulan ampliamente en redes, Rockstar Games no ha confirmado oficialmente su autenticidad ni se ha pronunciado públicamente sobre las filtraciones. Asimismo, algunos usuarios afirman que se trata de contenido realizado con inteligencia artificial

Cyberleek amenaza con publicar más videos

Después de la difusión del material, Rockstar comenzó a enviar avisos de eliminación por derechos de autor a usuarios que compartieron los videos filtrados en redes sociales.

El grupo o persona que se identifica como Cyberleek justificó sus acciones mediante un manifiesto que circuló en la prensa local en el que cuestiona algunas prácticas de la industria de los videojuegos, particularmente la distribución digital y los contenidos adicionales.

Pero el conflicto escaló este miércoles, cuando Cyberleek se dirigió directamente a Rockstar Games para advertirle que “se acaba el tiempo” y amenazó con filtrar el resto del gameplay si la compañía no cumple con sus demandas.

La reacción de los jugadores también ha sido dividida. Mientras algunos usuarios de comunidades como Reddit celebraron la aparición del material, otros cuestionaron las intenciones del filtrador, debido a que los videos incluían enlaces relacionados con sus propias criptomonedas.

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