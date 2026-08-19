Famosos falsos: ¿qué debes hacer si caíste en la estafa del “Artista Enamorado”?

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Ese no es tu crush. Foto: Uno TV IA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre la estafa del “Artista Enamorado”, en la que delincuentes utilizan la identidad de celebridades para establecer vínculos emocionales con sus víctimas y posteriormente solicitarles dinero o información personal.

Es por ello que la SSC CDMX y empresas especializadas en ciberseguridad ofrecen recomendaciones para saber qué hacer si una persona ya cayó en este tipo de fraude

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a los usuarios de la red pública de internet sobre la estafa del “Artista Enamorado” en la cual los ciberdelincuentes crean perfiles falsos utilizando la identidad de celebridades… pic.twitter.com/qOfweWcnFI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 18, 2026

¿Qué hacer si ya caíste en la estafa del “Artista Enamorado”?

De acuerdo con la SSC CDMX y la empresa de ciberseguridad Cofense, los pasos a seguir son:

1. Corta todo contacto con el supuesto famoso

Una de las primeras medidas es interrumpir la comunicación con el estafador. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad consultada, mantener el contacto puede facilitar que el delincuente continúe con la manipulación emocional e intente conseguir más dinero.

2. Si enviaste dinero, avisa a tu banco

Si ya realizaste un depósito o transferencia, comunícate inmediatamente con tu institución bancaria. La SSC recomienda hacerlo para solicitar medidas de protección cuando una persona realizó un depósito o compartió información sensible. La empresa de ciberseguridad también aconseja informar al banco si se proporcionaron datos de una cuenta o se realizaron operaciones para los estafadores.

3. Conserva todas las pruebas

Aunque quieras borrar inmediatamente la conversación por vergüenza o enojo, no elimines las evidencias. La SSC recomienda conservar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y cualquier otra información relacionada con el fraude.

La empresa de ciberseguridad también aconseja guardar comprobantes y copias de tarjetas de regalo, tarjetas de crédito, criptomonedas u otros elementos relacionados con la estafa.

4. Cambia tus contraseñas si compartiste información

Si durante la conversación proporcionaste información sensible, la SSC recomienda modificar las contraseñas de las cuentas que pudieran estar comprometidas.

5. Bloquea y reporta el perfil falso

La SSC recomienda reportar y bloquear las cuentas que suplanten la identidad de artistas, deportistas, influencers u otras figuras públicas. Antes de bloquearlas, conviene conservar el nombre de usuario, enlace y capturas de pantalla para contar con evidencia del contacto.

6. Denuncia

Al igual que en una ciberestafa, la Policía Cibernética de la SSC de la Ciudad de México brinda orientación y recibe reportes en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También se puede solicitar orientación a la Policía Cibernética de la FGJCDMX en el teléfono 55 5242 6489 o en el correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

La SSC recuerda que las celebridades legítimas no solicitarán dinero, información bancaria o códigos de seguridad mediante mensajes privados a sus seguidores.

7. Cuenta tu experiencia

Conversar con familiares y amigos sobre este tipo de fraude para evitar que más personas sean víctimas de la manipulación emocional.

Aunque hasta el momento no se han identificado reportes de un caso de estas características en México, esta modalidad de estafa ya ha afectado a personas en otros países, como ocurrió con víctimas que creyeron mantener una relación con el actor Brad Pitt.

Así funciona la estafa del “Artista Enamorado”

Para entender cómo opera este fraude, imaginemos un escenario ficticio con base en la información de la SSC CDMX:

Supongamos que recibes un mensaje privado de una cuenta que utiliza el nombre y fotografías de El Malilla o Belinda, el perfil te asegura que te eligió entre sus seguidores y que quiere conocerte mejor, pero te pide continuar la conversación fuera de la red social. Con el paso de los días, el supuesto cantante comienza a expresar afecto y asegura que existe una conexión especial entre ambos.

Después podría decirte que tiene un problema y necesita dinero para resolverlo, o pedirte que pagues un boleto de viaje para poder conocerte personalmente. También podría pedirte datos personales, documentos o información bancaria.

En un caso así, no debes continuar proporcionando información ni realizar nuevos pagos. Conserva las conversaciones y los datos del perfil, bloquea y reporta la cuenta y, si compartiste información sensible, cambia las contraseñas de las cuentas que pudieran estar comprometidas.

Estos ejemplos son hipotéticos y únicamente ilustran cómo podría operar la modalidad descrita por la SSC; no existe una acusación contra El Malilla, Belinda ni contra los artistas mencionados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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