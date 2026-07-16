Descubren una nueva especie de mono con cara de máscara en el Congo

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Colobus congoensis, nombre de la nueva especie de mono del Congo Foto: Reuters

Científicos descubrieron una nueva especie de mono llamada Colobus congoensis en las regiones remotas de la República Democrática del Congo. Conocido localmente como Likweli, este primate se distingue por su pelaje negro y manchas naranjas en la cara.

El hallazgo representa la quinta especie de mono identificada en el continente africano en los últimos 75 años.

Nuevo mono con cara “de máscara” es identificado en el Congo

En las remotas regiones del Congo fue hallada por científicos una nueva especie denominada Colobus congoensis, la cual tiene la característica física de ser principalmente de pelaje negro, pero con manchas naranjas en la cara.

Fue en el año 2008 cuando se dio el primer avistamiento de esta especie, que fue capturada en una fotografía, aunque parcialmente borrosa.

Tiempo después regresaron para obtener imágenes del primate y nuevos análisis realizados han confirmado que representa un linaje evolutivo distinto, cuyo pariente más cercano data de hace entre 4 y 5 millones de años.

El descubrimiento fue realizado por un equipo compuesto por científicos de la Universidad Atlántica de Florida, la Fundación de Investigación de Vida Silvestre Lukuru, la Universidad de Yale, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el Parque Nacional Lomami y la Sociedad Zoológica de Frankfurt.

¿Cómo es el Colobus congoensis?

Imágenes de esta nueva especie de mono han sido publicadas, donde se le ve cubierto de pelaje negro y con una cola larga y ondulada.

Una mancha de color naranja es visible alrededor de la boca y la nariz; su rostro asemeja una máscara.

Likweli, el otro nombre de la nueva especie

Este primate también se diferencia de los colobos africanos por su vocalización, porque, aunque sus rugidos son parecidos a los de los colobos emparentados, cuentan con una estructura acústica propia.

Asimismo, se sigue incorporando conocimiento ecológico para comprender su distribución y comportamiento. Comunidades locales, en específico ocho aldeas, identificaron al mono como “Likweli” y “kasaba nkoni”, que significa “el que sacude las ramas”.

Entre los años 2018 y 2022 se lograron registrar 114 avistamientos en un área de sólo 1,700 kilómetros cuadrados.

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