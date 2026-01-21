UNAM advierte por volcán Chichón, tiene un lago volcánico activo

GENERANDO AUDIO...

Especialistas de la UNAM advirtieron la necesidad de dar mayor monitoreo del volcán Chichón, que se ubica en el estado de Chiapas, por alta actividad. El cráter del coloso presenta un lago con variaciones en su coloración que se debe considerar a detalle.

Un comunicado de la máxima casa de estudios de México añadió que en años recientes el coloso mostró cambios como variaciones en la coloración del lago, que pasó de estar dominado por algas, a sulfatos y sílice, características que son evidencia de un lago volcánico activo.

¿Qué se debe monitorear en el volcán Chichón?

Patricia Jácome Paz, investigadora del Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica (IGf) de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que tras la erupción de gran magnitud del volcán Chichonal registrada en el año de 1982, se formó ese lago hidrotermal dentro del cráter, el cual tiene aproximadamente un kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad.

Dicho cuerpo de agua, de color turquesa, contiene aguas sulfurosas que alcanzan temperaturas cercanas a los 100 grados Celsius.

La investigadora detalló que desde hace dos décadas se han tomado muestras del lago, lo que permiten identificar cambios importantes en las variaciones de flujos de solutos de todo el sistema.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran esferas huecas de azufre nativo que se forman por el burbujeo de gases a través de un cuerpo de azufre líquido en el fondo del lago. Estas estructuras flotan brevemente en la superficie antes de romperse y evidencian la presencia de la poza de azufre líquido.

Volcán Chichón, tras la erupción de 1982 y el peligro que puede ocasionar

En años recientes, el volcán Chichón mostró variaciones notables en la coloración del lago. La UNAM señala que desde el fondo del lago se registra una significativa emisión de gases que pueden provocar daños a la salud, lo que representa un riesgo mayor debido a la actividad turística en la zona, pese a las advertencias existentes.

Ante este panorama, Patricia Jácome Paz subrayó la necesidad de una mayor colaboración entre vulcanólogos, especialistas en gestión de riesgos, brigadas comunitarias y expertos en comunicación social, con el objetivo de interpretar adecuadamente los datos científicos y emitir recomendaciones claras para proteger a la población y al entorno.

