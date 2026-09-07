Donald Trump contra el lobo gris mexicano: ¿qué es esta especie y cuál es su estatus de peligro de extinción?

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Trump planea retirar protección al lobo gris mexicano | Fotos: AFP – IA

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump firmó un decreto en el que instruyó al Departamento del Interior a determinar en 90 días si el lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi) cumple con los criterios para perder o reducir su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Si la dependencia determina que la población de esta especie se ha recuperado lo suficiente, deberá iniciar el proceso para retirar o disminuir su protección federal. Dicha medida también aplicaría para las poblaciones de lobo gris.

Trump instruyó esta y otras medidas para regular la eliminación letal de lobos cuando representen una amenaza para el ganado, según el decreto firmado el pasado 4 de septiembre.

"Con esta orden ejecutiva que he firmado, ahora ya podrás disparar contra los lobos grises mexicanos" @AdrianBarbon firmó hoy una orden para disparar contra el lobo gris mexicano, una especie en crítico peligro de extinción. pic.twitter.com/LF3R3Mrzhs — Karlos Malaventura (@KarlosMalavent) September 5, 2026

¿Qué es el lobo gris mexicano, especie transfronteriza de México y EE.UU.?

El lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi) es la subespecie más pequeña de lobo gris en América del Norte, siendo uno de los mamíferos más raros y en mayor peligro de extinción en el continente, según el Centro para la Diversidad Biológica de EE.UU.

Esta especie suele medir alrededor de 1.5 metros y pesan entre 22 y 36 kilos aproximadamente, mientras que su pelo suele ser abultado de color gris y óxido, con patrones faciales distintivos.

Los lobos grises mexicanos tienen cabezas grandes con hocicos gruesos, colas espesas, patas de gran tamaño y piernas largas. Por otro lado, son conocidos por su agudo sentido del olfato, excelente oído y visión binocular.

Imagen: AFP

El lobo gris mexicano se encuentra en una gran variedad de hábitats, según el Centro para la Diversidad Biológica de EE.UU.:

Montañas y desiertos de Chihuahua y Sonora

Suroeste de Texas

Sur de Nuevo México

Sureste de Arizona

Sur a centro de México

Además, se emprendió un proceso de reintroducción de la especie en el ecosistema Gila en el este de Arizona y oeste de Nuevo México, así como en la Sierra de San Luis, al norte de México.

Cabe destacar que esta especie no migra estacionalmente, excepto en las zonas donde los animales de presa emigran a zonas más bajas en invierno y los lobos los siguen, según los expertos estadounidenses.

Sin embargo, los machos y las hembras se dispersan para establecer nuevos territorios o reclamar hábitat perdido, y pueden viajar cientos de millas.

Imagen: AFP

Otra de las características del lobo gris mexicano es que vive en manadas de cuatro a nueves animales, que constan de dos adultos y sus crías.

La pareja alfa se aparea de por vida y, normalmente, son los únicos animales que producen crías en la manada; reproduciéndose en febrero y marzo. Su período de gestación es de aproximadamente 63 días y la madre da a luz de cuatro a siete cachorros.

El periodo de vida de un lobo gris mexicano es de 2 a 8 años, aunque el Centro para la Diversidad Biológica de EE.UU. reconoce que pocos lobos mexicanos mueren por causas naturales.

La alimentación del lobo gris mexicano, la razón por la que EE.UU. quiere dejar de protegerlo

Los lobos grises mexicanos son carnívoros, por lo que se caracterizan por cazar:

Alces

Mulas

Venado cola blanca

Antílope americano

Jabalí

Liebres

Otros mamíferos pequeños

Cabe destacar que Donald Trump llamó a revisar el estatus de recuperación del lobo gris mexicano como parte de sus acciones para proteger a los productores ganaderos que señalan pérdidas por ataques de lobos.

Esto podría facilitar que rancheros y autoridades maten lobos considerados responsables de ataques contra sus animales, aunque la orden no significa que se pueda disparar legalmente a un lobo de manera inmediata.

¿Cuál es el estatus de los lobos grises mexicanos?

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. catalogó en 2015 al lobo gris mexicano como: Población en peligro de extinción y experimental, no esencial.

Una población experimental no esencial es una categoría legal y biológica dentro de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) de EE.UU., utilizada frecuentemente en la reintroducción de especies en peligro crítico de extinción.

Cabe destacar que el propio servicio estadounidense se encargó de envenenar y atrapar a “casi todos” los lobos grises mexicanos en estado silvestre entre 1915 y 1972; este proceso también incluyó a México a partir de 1950.

Tres de los últimos cinco lobos supervivientes, capturados entre 1977 y 1980, fueron criados en cautiverio junto con la progenie de cuatro lobos mexicanos capturados anteriormente.

Gracias a una demanda interpuesta por el Centro para la Diversidad Biológica, los descendientes de estos siete lobos criados en cautiverio fueron reintroducidos finalmente en el suroeste de EE.UU. en 1998.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Grupo de Especialistas para la Recuperación del Lobo Mexicano, y Naturalia, A.C., llevaron a cabo la primera reintroducción en México el11 de octubre de 2011.

Al final de 2019, había 163 lobos grises mexicanos salvajes al norte de la frontera. Las limitaciones de hábitat en México y la gestión politizada en los EE.UU., junto con la persecución humana en ambos países, amenazan ambas poblaciones.

Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este lunes que debe existir coordinación con autoridades de EE.UU. para la protección del lobo gris mexicano, que es una especie transfronteriza en peligro de extinción.

“Es una especie transfronteriza, no solamente está en Estados Unidos, también está en México, y tiene protección aquí en nuestro país. Y hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción, o dependiendo de su nivel, en el número de ejemplares que existen, tienen un nivel de protección distinto“, afirmó.

🐺 Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de retirar las protecciones al lobo gris mexicano en Estados Unidos y pidió coordinación entre ambos países para conservar la especie en ambos lados de la frontera. https://t.co/uEAAQXDUDj pic.twitter.com/b1nBgeM9F8 — RTv Noticias Morelos (@RTvNoticiasMor) September 7, 2026

La presidenta destacó la importancia de coordinarse con las autoridades estadounidenses. “Vamos a ver si esto llega a ocurrir, porque no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, es una especie que tenemos que conservar”, afirmó.

Organizaciones también contradicen a Donald Trump

El ganado muerto o herido por lobos apenas representa el 0.002% de los rebaños bovinos en Estados Unidos, según compartió el Centro de Conservación de Lobos de EE.UU.

“Los lobos no son el problema. Se les está utilizando como chivos expiatorios. Pongan fin a la guerra contra los lobos”. Wolf Conservation Center

Por su parte, el refugio llamado “Women for wolves” reprochó que la recuperación de esta especie requirió décadas de protección federal, labores de conservación y esfuerzos de reintroducción. “No podemos permitir que se revierta ese progreso“, exclamó en redes sociales.

Por esta razón, las activistas anunciaron su intención de enviar una carta instando al gobierno federal a proteger a los lobos y mantener vigentes las protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, basadas en criterios científicos.

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