FOTO. Así es el mapa de Trump: cambia el nombre del Golfo de México, el lago Ontario y va por Nuevo México

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Trump quiere cambiar el nombre de Nuevo México. Fotos: Casa Blanca y AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya cambió oficialmente para el uso estadounidense los nombres del Golfo de México (Golfo de América) y del lago Ontario (Lago América). Ahora, sugirió que Nuevo México podría convertirse en “Nueva América”, según una publicación compartida por el mandatario y retomada por la Casa Blanca.

La siguiente imagen permite ver cómo luce la geografía según Donald Trump, al sur aparece el Golfo de América, en la frontera con Canadá está el Lago de América y, en el suroeste, Nuevo México aparece intervenido con el posible nombre de “Nueva América”.

Mapa generado con IA, que muestra los cambios de Trump en Estados Unidos.

Así queda el mapa de Trump: dos cambios oficiales y uno en propuesta

A diferencia de Nuevo México, los cambios del Golfo de México y del lago Ontario no son sólo propuestas. Trump firmó órdenes para modificar la forma en que el Gobierno de Estados Unidos identifica oficialmente estos puntos geográficos.

El cambio más reciente ocurrió el 27 de agosto de 2026, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14422 para que el lago Ontario fuera llamado “Lake America” o “Lago América” dentro de la nomenclatura federal estadounidense.

La decisión incluso llegó a los mapas digitales. Google Maps cambió el nombre a “Lake America” para los usuarios de Estados Unidos, mientras que en Canadá continúa apareciendo como Lake Ontario. Para usuarios de otros lugares, Google puede mostrar ambos nombres.

Apple Maps también adoptó posteriormente el nombre Lake America para usuarios estadounidenses.

Trump ya había cambiado el Golfo de México por Golfo de América

El antecedente está en el Golfo de México. Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ordenó cambiar su denominación a “Golfo de América” para uso del Gobierno federal.

El Departamento del Interior confirmó el 24 de enero de 2025 que el nombre oficial utilizado por las agencias estadounidenses sería Gulf of America y comenzó a actualizar sus sistemas geográficos.

El cambio, sin embargo, no obliga a México ni a otros países a adoptar esa denominación. México mantiene el nombre Golfo de México.

En el mapa, esta diferencia queda representada con el antiguo nombre tachado y la nueva denominación impulsada por Trump encima.

“Nueva América”: Trump ahora pone la mira en Nuevo México

El tercer punto del mapa es distinto. Nuevo México todavía no ha cambiado oficialmente de nombre.

Trump publicó este domingo una imagen en la que la palabra “México” aparece tachada y sustituida por “América”, formando “Nueva América”.

“Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA”, escribió Trump.

También aseguró que sería un nombre “mucho más prestigioso y hermoso” para el estado.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó la propuesta y señaló que el nombre de la entidad “no está en discusión”. Además, recordó que Nuevo México recibió ese nombre antes de la creación de Estados Unidos.