Trump abre la puerta a retirar protección a lobo gris mexicano

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Apenas quedan 317 lobos mexicanos en libertad. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar si los lobos grises y los lobos grises mexicanos cumplen con los criterios para retirarles las protecciones contempladas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La medida establece un plazo de 90 días para tomar una decisión y, de acuerdo con la administración de Trump, busca atender los reclamos de rancheros que denuncian ataques de lobos contra su ganado.

"Con esta orden ejecutiva que he firmado, ahora ya podrás disparar contra los lobos grises mexicanos" @AdrianBarbon firmó hoy una orden para disparar contra el lobo gris mexicano, una especie en crítico peligro de extinción. pic.twitter.com/LF3R3Mrzhs — Karlos Malaventura (@KarlosMalavent) September 5, 2026

¿Por qué Trump busca revisar la protección de los lobos?

La orden forma parte de las acciones de la administración estadounidense para responder a los productores ganaderos que señalan pérdidas por ataques de lobos.

El gobierno de Trump plantea revisar si estas especies deben continuar protegidas por la legislación federal y si cumplen con los criterios para mantener ese estatus.

La orden, sin embargo, no elimina de inmediato la protección de los lobos. Primero deberá realizarse la revisión correspondiente y el secretario del Interior tendrá 90 días para determinar si existen elementos para modificar su estatus.

Organizaciones cuestionan retirar la protección

La medida provocó críticas de organizaciones conservacionistas. Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project, señaló que el impacto de los lobos en la industria ganadera es menor frente a otros problemas que enfrenta el sector en el oeste de Estados Unidos, incluidos los efectos de las condiciones climáticas cambiantes.

Las organizaciones defensoras de los lobos también recuerdan que los ganaderos pueden recibir compensaciones por las pérdidas ocasionadas por la depredación de estos animales mediante programas estatales y federales.

Además, los departamentos estatales de vida silvestre financian medidas para reducir los conflictos, como retirar animales muertos y vigilar los rebaños durante el pastoreo.

Estas acciones buscan evitar que los lobos se acerquen de manera recurrente a las zonas donde se encuentra el ganado.

¿Cuántos lobos grises mexicanos quedan?

De acuerdo con cifras del Grand Canyon Wolf Recovery Project, 317 lobos grises mexicanos permanecen en libertad.

Esta población enfrenta desafíos genéticos que complican su recuperación. Por ello, organizaciones conservacionistas advierten que reducir las protecciones federales podría afectar los esfuerzos realizados durante décadas para recuperar la especie.

Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center, consideró que el problema no son los lobos, sino la forma en que la administración pretende atender los conflictos con los ganaderos.

La organización plantea aumentar el financiamiento de medidas no letales que permitan reducir los ataques y disminuir los conflictos entre los rancheros y los lobos.

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