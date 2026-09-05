Urano y Neptuno podrán observarse en su esplendor en septiembre: estas son las fechas

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Ve a los planetas desde este ángulo. Foto: Shutterstock

Urano y Neptuno tendrán una cita con la Tierra, pues durante las próximas semanas ambos planetas estarán en condiciones favorables para ser observados desde nuestro planeta.

Durante estos fenómenos, los planetas se encontrarán en dirección opuesta al Sol desde la perspectiva terrestre, por lo que permanecerán visibles durante buena parte de la noche.

¿En qué días se septiembre Urano y Neptuno serán visibles?

De acuerdo con la , el 25 de septiembre, Neptuno estará en oposición, mientras que Urano alcanzará este punto el próximo 25 de noviembre e iniciará su movimiento el 10 de septiembre y acabará hasta febrero de 2027.

Este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y el planeta se encuentran prácticamente alineados, por lo que desde nuestro planeta el astro puede observarse durante gran parte de la noche.

Este movimiento no significa que el planeta realmente cambie de dirección. Se trata de un efecto aparente provocado por el movimiento de la Tierra y de los demás planetas alrededor del Sol.

En el caso de Neptuno, estará a unos 4 mil 300 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que Urano se encontrará aproximadamente a 2 mil 760 millones de kilómetros

La oposición también coincide con el momento en que estos planetas alcanzan una de sus mejores condiciones de observación del año, ya que se encuentran en la dirección opuesta al Sol y permanecen visibles durante más horas.

Saturno, que también estará en oposición el 4 de octubre, podrá observarse a simple vista bajo buenas condiciones.

A principios de septiembre, Urano emergerá por el este alrededor de las 23:00 horas, mientras que hacia finales del mes lo hará cerca de la medianoche. En esa zona del cielo podrá ubicarse entre Aldebarán, la estrella rojiza de la constelación de Tauro, y el cúmulo estelar de las Pléyades.

Los planetas pueden distinguirse de las estrellas porque su brillo no presenta el mismo titileo.