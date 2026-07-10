El poderoso ojo del tifón Bavi, que dejó al menos 15 muertos, es capturado por satélites: videos

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La imagen muestra al tifón Bavi el 9 de julio.

El tifón Bavi avanza este viernes hacia Taiwán, donde más de 2 mil personas ya fueron evacuadas ante la llegada de uno de los ciclones más potentes que ha amenazado a la isla en décadas, una magnitud que ha quedado registrada desde el espacio.

La NASA, la Estación Espacial Internacional y otros satélites capturaron las impactantes fotografías y videos que mostraron la fuerza y extensión del fenómeno, que dejó al menos 15 muertos en Filipinas.

🛰️🌀 Un spectacle aussi sublime qu’inquiétant : le super typhon Bavi apparaît à l’horizon sous les lueurs d’un lever de Soleil orbital, vu depuis la Station spatiale internationale. https://t.co/Mk6BBFl1p1 pic.twitter.com/HTuEXXE0OJ — Xplora (@XploraSpace) July 9, 2026



La siguiente imagen de la NASA fue tomada el 8 de julio.

Tifón Bavi capturado por la NASA el 8 de julio. Foto: NASA

Se espera que el tifón azote entre este viernes y el sábado el norte y el este de Taiwán, así como las remotas islas del suroeste de Japón, antes de tocar tierra en China.

🌀 Le #typhon #Bavi reste très puissant à l’est de Taïwan : pression de 935 hPa, vents moyens de 162 km/h et rafales jusqu’à 216 km/h. Les pluies pourraient atteindre 300 à 500 mm, localement près de 1 000 mm en montagne. Risque majeur de crues et glissements de terrain. pic.twitter.com/L4ZViVlKt2 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 10, 2026

Según declaró Jason Chang, meteorólogo de la Administración Meteorológica Central de Taiwán, a Reuters, Bavi será la tormenta de mayor tamaño que azote Taiwán desde 1987, y agregó que tormentas de esta magnitud han sido “bastante raras en los últimos años”.

Anteriormente, el 5 de julio, satélites de Estados Unidos captaron el ojo del tifón iluminado por la Luna.

Tifón Bavi tomado dede el espacio el 5 de julio.

15 muertes registradas en Filipinas por el tifón Bavi

En Filipinas, dos deslizamientos de tierra como consecuencia de las fuertes lluvias agravadas por Bavi mataron al menos a 15 personas y dejaron seis desaparecidos en la isla de Mindanao, según las autoridades.

Después de golpear Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi perdió intensidad y fue degradado a tifón mientras avanzaba por el océano Pacífico.

Este viernes, sus vientos alcanzaban los 155 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 190 km/h, según la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA).