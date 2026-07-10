El poderoso ojo del tifón Bavi, que dejó al menos 15 muertos, es capturado por satélites: videos
El tifón Bavi avanza este viernes hacia Taiwán, donde más de 2 mil personas ya fueron evacuadas ante la llegada de uno de los ciclones más potentes que ha amenazado a la isla en décadas, una magnitud que ha quedado registrada desde el espacio.
La NASA, la Estación Espacial Internacional y otros satélites capturaron las impactantes fotografías y videos que mostraron la fuerza y extensión del fenómeno, que dejó al menos 15 muertos en Filipinas.
La siguiente imagen de la NASA fue tomada el 8 de julio.
Se espera que el tifón azote entre este viernes y el sábado el norte y el este de Taiwán, así como las remotas islas del suroeste de Japón, antes de tocar tierra en China.
Según declaró Jason Chang, meteorólogo de la Administración Meteorológica Central de Taiwán, a Reuters, Bavi será la tormenta de mayor tamaño que azote Taiwán desde 1987, y agregó que tormentas de esta magnitud han sido “bastante raras en los últimos años”.
Anteriormente, el 5 de julio, satélites de Estados Unidos captaron el ojo del tifón iluminado por la Luna.
15 muertes registradas en Filipinas por el tifón Bavi
En Filipinas, dos deslizamientos de tierra como consecuencia de las fuertes lluvias agravadas por Bavi mataron al menos a 15 personas y dejaron seis desaparecidos en la isla de Mindanao, según las autoridades.
Después de golpear Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi perdió intensidad y fue degradado a tifón mientras avanzaba por el océano Pacífico.
Este viernes, sus vientos alcanzaban los 155 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 190 km/h, según la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA).