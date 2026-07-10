El poderoso ojo del tifón Bavi, que dejó al menos 15 muertos, es capturado por satélites: videos

| 11:44 | Georgina Becerril | Uno TV
La imagen muestra al tifón Bavi el 9 de julio.
La imagen muestra al tifón Bavi el 9 de julio.

El tifón Bavi avanza este viernes hacia Taiwán, donde más de 2 mil personas ya fueron evacuadas ante la llegada de uno de los ciclones más potentes que ha amenazado a la isla en décadas, una magnitud que ha quedado registrada desde el espacio.

La NASA, la Estación Espacial Internacional y otros satélites capturaron las impactantes fotografías y videos que mostraron la fuerza y extensión del fenómeno, que dejó al menos 15 muertos en Filipinas.


La siguiente imagen de la NASA fue tomada el 8 de julio.

Tifón Bavi capturado por la NASA el 8 de julio.
Tifón Bavi capturado por la NASA el 8 de julio. Foto: NASA

Se espera que el tifón azote entre este viernes y el sábado el norte y el este de Taiwán, así como las remotas islas del suroeste de Japón, antes de tocar tierra en China.

Según declaró Jason Chang, meteorólogo de la Administración Meteorológica Central de Taiwán, a Reuters, Bavi será la tormenta de mayor tamaño que azote Taiwán desde 1987, y agregó que tormentas de esta magnitud han sido “bastante raras en los últimos años”.

Anteriormente, el 5 de julio, satélites de Estados Unidos captaron el ojo del tifón iluminado por la Luna.

Tifón Bavi tomado dede el espacio el 5 de julio.
Tifón Bavi tomado dede el espacio el 5 de julio.

15 muertes registradas en Filipinas por el tifón Bavi

En Filipinas, dos deslizamientos de tierra como consecuencia de las fuertes lluvias agravadas por Bavi mataron al menos a 15 personas y dejaron seis desaparecidos en la isla de Mindanao, según las autoridades.

Después de golpear Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi perdió intensidad y fue degradado a tifón mientras avanzaba por el océano Pacífico.

Este viernes, sus vientos alcanzaban los 155 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 190 km/h, según la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA).

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