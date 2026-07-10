Pentágono publica video de presunto ovni con forma de estrella de seis picos

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Videos y más archivos fueron revelados este viernes. Foto: Pentágono

El Pentágono compartió este viernes la cuarta entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI, por sus siglas en inglés), popularmente conocidos como ovnis.

Compuesta por fotografías, documentos, audios y videos, entre los materiales destaca un objeto con forma de una estrella negra de seis puntas captado por el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos en enero de 2025 en el Mar Amarillo, entre China continental y la península de Corea.

El clip, de 18 segundos de duración, fue grabado con un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense.

Otro de los videos que llama la atención muestra un supuesto ovni sobrevolando el Mar de China Oriental, también en 2025.

En la grabación, de cinco minutos de duración, el objeto no identificado presenta una forma distinta a la de un platillo, además de emitir un brillo y desplazarse en paralelo en varias tomas.

Otro de los archivos de video muestra, durante sus primeros segundos, un objeto circular de color negro que cruza a gran velocidad frente a la cámara. Posteriormente, dos objetos con la misma forma y volando muy cerca uno del otro.

Esta grabación, de 2 minutos y 57 segundos, fue captada en 1996 en la región oeste de Estados Unidos.

También fue compartido un video que presenta un avistamiento reportado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Golfo de México.

En el clip, de ocho segundos y fechado en 2019, se aprecia un objeto que parece aparecer y desaparecer durante el vuelo, como si parpadeara.

¿Qué contienen los nuevos archivos desclasificados sobre ovnis?

La cuarta entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados está integrada por 40 materiales, entre ellos 19 videos, 14 documentos en PDF, tres imágenes y cuatro archivos de audio.

Las fechas de los reportes abarcan desde 1948 hasta 2025 y corresponden a registros realizados en distintas zonas de Estados Unidos, China, el Océano Atlántico y Oriente Medio.

Asimismo, entre las agencias y dependencias mencionadas en los documentos figuran el Departamento de Guerra, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

El Pentágono explicó que esta cuarta entrega forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI, una iniciativa mediante la cual se publicarán más archivos de manera escalonada.

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