¿El eclipse solar de agosto se verá en México? Estos son los lugares donde será visible

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El eclipse se verá en pocas partes. Foto: Shutterstock

Un eclipse solar total oscurecerá el cielo durante algunos minutos el próximo 12 de agosto, atrayendo la atención de científicos y aficionados a la astronomía. Debido a la magnitud del fenómeno astronómico, diversas personas se cuestionan si podrá verse en México.

De acuerdo con National Geographic, este eclipse será especialmente relevante porque sólo en un reducido número de territorios podrá observar la fase total del fenómeno, mientras que en otras zonas únicamente será visible de manera parcial.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar total de agosto de 2026?

Este eclipse ser verá en pocos lugares. Foto: Getty Images

Según el Instituto Geográfico Nacional de España, la totalidad del eclipse podrá observarse en Groenlandia, el extremo occidental de Islandia y varias regiones de España, especialmente en la mitad norte del país.

Entre las provincias españolas donde se espera una mejor visibilidad se encuentran La Coruña, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza y Teruel, además de la isla de Mallorca. En estos lugares, el eclipse coincidirá con el atardecer, ofreciendo imágenes espectaculares del fenómeno.

Por otra parte, el eclipse también podrá verse de forma parcial en el norte de América del Norte, gran parte de Europa y algunas zonas del oeste de África.

¿El eclipse solar de agosto se verá en México?

De acuerdo con el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos (NSO, por sus siglas en inglés) México no se encuentra dentro de las regiones donde el eclipse solar total del 12 de agosto será visible, ni figura entre los territorios que podrán observarlo parcialmente.

Por ello, quienes deseen seguir este fenómeno tendrán que hacerlo mediante transmisiones en línea realizadas por observatorios y organismos científicos de los países donde sí podrá apreciarse.

España será uno de los principales puntos de observación y ya comenzó los preparativos para recibir a miles de visitantes. Incluso, el Gobierno de España designó al Observatorio de Yebes como centro oficial de seguimiento de este eclipse, se ubica en la provincia de Guadalajara, a sólo 80 km de Madrid. Este eclipse está considerado el primero de una serie de tres grandes fenómenos solares que podrán verse en el país entre 2026 y 2028.

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