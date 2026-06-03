State of Play 2026: todos los juegos, tráilers y fechas que anunció PlayStation

GENERANDO AUDIO...

¿Cuál te levanta más el hype? Foto: PlayStation

PlayStation volvió a encender los motores ayer, 2 de junio, con un State of Play repleto de anuncios; durante más de una hora, la compañía presentó nuevos tráilers, sorpresas y fechas de lanzamiento que dejaron a los gamers con mucho de qué hablar.

Entre Marvel’s Wolverine, God of War Laufey, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Silent Hill: Townfall, Dune: Awakening y muchas más, el hype se elevó.

¿Qué juegos se anunciaron en el State of Play?

Uno de los primeros juegos en aparecer fue Ace Combat 8: Wings of Theve, el nuevo simulador de combate aéreo de Bandai Namco mostró intensas batallas en los cielos y confirmó su estreno para el 2 de octubre de 2026 en PS5.

La cocina también tuvo su espacio con Bancho The Chef, una aventura que mezcla simulación gastronómica y RPG. El título permitirá viajar por el mundo mientras los jugadores perfeccionan sus habilidades como maestros del sushi.

Otro de los anuncios destacados fue Control Resonant. Remedy presentó un nuevo vistazo a esta inquietante aventura paranormal ambientada en un Manhattan deformado por fuerzas sobrenaturales. Su lanzamiento quedó fijado para el 24 de septiembre.

Los fans de la ciencia ficción también recibieron novedades con Dune: Awakening, que llegará a PS5 el 22 de septiembre con contenido adicional, mejoras y un nuevo modo para un jugador.

Por su parte, Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered confirmó su regreso para el 1 de octubre, reuniendo dos de las entregas más queridas de la saga.

Uno de los momentos más comentados llegó con God of War Laufey. La nueva aventura pondrá a Faye, esposa de Kratos, como protagonista de una historia ambientada en el más allá de los dioses. Aunque no se reveló fecha de lanzamiento, el proyecto llamó de inmediato la atención de los seguidores de la franquicia.

Marathon también apareció para anunciar una semana de acceso abierto que permitió a los jugadores probar su propuesta de extracción, combate PvP y PvE sin necesidad de PlayStation Plus.

En el apartado de superhéroes, MARVEL Tōkon: Fighting Souls presentó nuevos personajes como Magneto, Duende Verde y Carnage.

Sin embargo, quien realmente se robó los reflectores fue Marvel’s Wolverine. Insomniac mostró un extenso gameplay cargado de violencia, acción y combates protagonizados por Logan junto a Jean Grey.

Los amantes del terror tuvieron varias razones para emocionarse. ILL mostró una escalofriante demostración de su sistema de desmembramientos y criaturas perturbadoras. Silent Hill: Townfall reapareció con un nuevo tráiler centrado en su historia y confirmó su estreno para el 24 de septiembre.

También hubo espacio para nuevas propuestas. Kemuri, el nuevo proyecto liderado por Ikumi Nakamura, confirmó su llegada para 2027, mientras que The Lost Wild presentó una experiencia de supervivencia entre dinosaurios donde escapar será más importante que luchar.

Moon Studios tampoco se quedó atrás. No Rest for the Wicked confirmó su lanzamiento en octubre con más de 100 horas de contenido y un renovado sistema de clases.

Entre las sorpresas más esperadas apareció Onimusha: Way of the Sword, que llegará el 25 de septiembre, mientras que Phantom Blade Zero adelantó que protagonizará un State of Play especial antes de su lanzamiento el 9 de septiembre.

La nostalgia también tuvo protagonismo con Rayman Legends Retold, una reinvención en 3D que aterrizará el 1 de octubre con nuevos niveles, cooperativo local y mejoras jugables.

En cuanto a aventuras de acción, Tomb Raider: Legacy of Atlantis confirmó su estreno para el 12 de febrero de 2027 y mostró el regreso de escenarios clásicos junto con nuevas secuencias protagonizadas por Lara Croft.

Finalmente, PlayStation cerró con Until Dawn 2. La secuela del exitoso juego de terror apostará por una historia completamente nueva protagonizada por un grupo de cazadores de fantasmas que se adentrarán en una isla abandonada. Su lanzamiento quedó programado para 2027.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.