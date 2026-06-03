La NASA se suma a la fiebre de Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026, con esta imagen satelital

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La NASA se suma a la fiebre por Tim Payne | Fotos: AFP – IA

La fiebre por Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda que ganó millones de seguidores en cuestión de horas, llegó hasta la NASA, pues la agencia espacial estadounidense compartió una imagen satelital que muestra cómo se ve la tierra natal del jugador desde el espacio.

El seleccionado neozelandés se hizo viral luego de que el influencer Valentín Scarsini iniciara una campaña para hacer famoso al jugador con menos seguidores de todos los convocados al Mundial 2026. De esta forma, pasó de tener 4 mil 700 a 4.7 millones de seguidores.

¡La NASA se suma a la fiebre por Tim Payne!

A través de sus redes sociales, la NASA compartió una imagen satelital de las islas Norte y Sur de Nueva Zelanda, país natal de Tim Payne, quien fue definido por la agencia como “el jugador del momento“.

La imagen satelital fue captada por uno de los instrumentos del satélite Plancton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos (PACE, por sus siglas en inglés).

En la imagen, ambas islas están rodeadas por diversos tipos de nubes, incluyendo cirros helados de gran altitud, cúmulos en células abiertas con una apariencia “burbujeante” y nubes bajas que se formaron a lo largo del relieve de las islas.

El paisaje está adornado por colores verde azulado y marrón, los cuales bordean las costas, indicando presencia de aguas turbias y agitadas por las mareas y descargas de sedimentos en los ríos.

“Los remolinos de un azul más claro que se observan al este de las islas indican una elevada productividad oceánica asociada con las turbulencias oceánicas“, explicó la NASA.

Cabe destacar que el satélite PACE ha ayudado a la NASA a comprender mejor los océanos y la atmósfera terrestre al medir variables clave asociadas con la formación de nubes, contaminantes y la vida marina microscópica.

Sobre su privacidad y su repentino salto a la fama, el jugador compartió hace una semana con un mensaje en español: s. “Hola, muchas gracias a todos por su apoyo y disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”.

El jugador agregó que: “Sólo quería decir muchas gracias”, explicó visiblemente emocionado.

La curiosa historia de Tim Payne, jugador del Mundial 2026

Tim Payne, seleccionado de Nueva Zelanda, tenía apenas unos miles de seguidores en Instagram, pero una campaña viral impulsada por el influencer Valen Scarsini, conocido como elscarso, provocó que miles de aficionados comenzaran a seguirlo, comentar sus publicaciones y adoptarlo como una especie de “jugador de todos” rumbo al torneo.

Al principio, se habló de más de 250 mil seguidores en menos de 24 horas, después de más de 552 mil y luego de más de 750 mil en un solo día, una cifra que siguió moviéndose conforme la historia ganaba fuerza.

Actualmente, Tim Payne cuenta con cerca de 4.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Timothy John Payne tiene 32 años y juega como defensa en el Wellington Phoenix, club de la A-League australiana. En el equipo aparece registrado con el dorsal 6 y su posición principal es la de defensor.

Su carrera comenzó en el fútbol de Nueva Zelanda, con Auckland City, antes de dar el salto al Blackburn Rovers de Inglaterra en 2012.

Después de su paso por el club británico, regresó a su país, jugó en Portland Timbers 2 en Estados Unidos y también defendió a Eastern Suburbs, equipo al que capitaneó en una etapa importante antes de incorporarse al Wellington Phoenix en 2019.

En dicho club encontró estabilidad y, en la campaña 2023-24 vivió uno de sus mejores años como profesional, con tres goles, cuatro asistencias y presencia en el equipo ideal masculino de la PFA.

A nivel selección, Payne es un veterano de los All Whites. Representó a Nueva Zelanda en categorías menores, jugó Mundiales sub 17 y sub 20, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ahora defenderá sus colores en el Mundial 2026.

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