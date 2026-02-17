Las increíbles imágenes del “anillo de fuego”, así se vio el primer eclipse solar de 2026

GENERANDO AUDIO...

Se esperan otros tres eclipses en 2026. Foto: Shutterstock

Un eclipse solar anular 2026 ocurrió este 17 de febrero y permitió observar el llamado “anillo de fuego” en algunas zonas del planeta. Se trata del primer fenómeno de este tipo en el año.

Durante el evento astronómico, la Luna cubrió aproximadamente el 96% de la superficie visible del Sol. Al no taparlo por completo, quedó un aro brillante rojizo alrededor del satélite natural, fenómeno conocido como “anillo de fuego”.

¿Dónde se vio el eclipse solar anular 2026?

El fenómeno solo fue visible en regiones ubicadas en el extremo sur del planeta.

Habitantes de algunas zonas de Sudamérica y Sudáfrica pudieron observarlo de forma parcial, aunque la mejor vista se registró entre investigadores instalados en la Antártida.

Debido a la limitada franja de visibilidad, pocas personas pudieron apreciarlo directamente. Sin embargo, medios especializados en astronomía transmitieron el evento en tiempo real.

Uno de ellos fue el canal Secrets of Space, que realizó una transmisión en vivo de tres horas con 45 minutos. En la grabación se observa el momento en que la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, dejando visible por unos instantes el característico anillo luminoso.

Próximos eclipses de 2026: fechas y dónde se verán

De acuerdo con el portal especializado Starwalk.space, estos serán los próximos eclipses del año:

2 y 3 de marzo de 2026 : eclipse lunar total visible en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Asia

: eclipse lunar total visible en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Asia 12 de agosto de 2026 : eclipse solar total observable en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España

: eclipse solar total observable en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España 27 y 28 de agosto de 2026: eclipse lunar parcial visible en Europa, oeste de Asia, África y América del Norte y del Sur

Datos interesantes sobre los eclipses solares

El portal Starwalk.space señala que los eclipses solares suelen ocurrir aproximadamente dos semanas antes o después de un eclipse lunar.

También destaca que deben pasar alrededor de 385 años para que un eclipse solar total vuelva a repetirse en la misma ubicación geográfica.

Durante un eclipse solar total, la temperatura puede descender hasta 10 grados Celsius. Además, aves y otros animales pueden percibir el oscurecimiento repentino, lo que provoca que se confundan y adopten comportamientos asociados al anochecer, como prepararse para dormir.

El eclipse solar anular 2026 marcó el inicio del calendario astronómico del año y anticipa una serie de fenómenos que podrán observarse en distintas regiones del mundo en los próximos meses.

