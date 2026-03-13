El Google Maps humano: nuevo atlas  interactivo permite ver los órganos en 3D 

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Nuevo atlas interactivo permite ver los organos en 3D. University College

Investigadores de University College, en Londres, publicaron su Atlas de Órganos Humanos (HOA), una especie de Google Maps donde puedes ver los órganos en tres dimensiones y como nunca antes se habían visto.

Las imágenes tridimensionales de esta nueva plataforma fueron generadas gracias a una técnica de rayos X de alta potencia, denominada HiP-CT. Y se obtuvieron a partir de los órganos de donantes fallecidos.

¿Qué órganos explora este atlas humano que parece un Google Maps?

El atlas ofrece 321 conjuntos de datos 3D de 65 órganos de 32 donantes para uso público y científico.

Entre las principales se encuentran:

Cerebro

Vista del cerebro humano del Atlas de órganos. Crédito: University College

Corazón

Vista del corazón. Crédito: University College

Ojos

Vista del ojo humano. Crédito: University College

Pulmones

Vista del pulmón humano. Crédito: University College

Útero

Vista del útero. Crédito: University College

Esta “ventana a la arquitectura interna” del cuerpo humano ayudar a la investigación biomédica y el estudio de algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes o el cáncer.

“El HOA ofrece a investigadores, médicos y educadores un valioso recurso para el estudio anatómico, el análisis de imágenes, la educación médica y la minería de datos a gran escala”, escribieron los investigadores en la revista Science Advances.

“En el futuro esperamos desarrollar la técnica para poder obtener imágenes de cuerpos humanos completos con una resolución de 10 a 20 veces mayor que la actual”, dijeron sus creadores.

