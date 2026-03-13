El Google Maps humano: nuevo atlas  interactivo permite ver los órganos en 3D 

| 13:52 | Georgina Becerril | University College
El Google Maps humano: nuevo atlas  interactivo permite ver los organos en 3D 
Nuevo atlas  interactivo permite ver los organos en 3D. University College

Investigadores de University College, en Londres, publicaron su Atlas de Órganos Humanos (HOA), una especie de Google Maps donde puedes ver los órganos en tres dimensiones y como nunca antes se habían visto.

Las imágenes tridimensionales de esta nueva plataforma fueron generadas gracias a una técnica de rayos X de alta potencia, denominada HiP-CT. Y se obtuvieron a partir de los órganos de donantes fallecidos.

¿Qué órganos explora este atlas humano que parece un Google Maps?

El atlas ofrece 321 conjuntos de datos 3D de 65 órganos de 32 donantes para uso público y científico.

Entre las principales se encuentran:

  • Cerebro
Vista del cerebro humano del Atlas de órganos.
Vista del cerebro humano del Atlas de órganos. Crédito: University College
  • Corazón
Vista del corazón.
Vista del corazón. Crédito: University College
  • Ojos
Vista del ojo humano
Vista del ojo humano. Crédito: University College
  • Pulmones
Vista del pulmón humano.
Vista del pulmón humano. Crédito: University College
  • Útero
útero
Vista del útero. Crédito: University College

Esta “ventana a la arquitectura interna” del cuerpo humano ayudar a la investigación biomédica y el estudio de algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes o el cáncer.

“El HOA ofrece a investigadores, médicos y educadores un valioso recurso para el estudio anatómico, el análisis de imágenes, la educación médica y la minería de datos a gran escala”, escribieron los investigadores en la revista Science Advances.

“En el futuro esperamos desarrollar la técnica para poder obtener imágenes de cuerpos humanos completos con una resolución de 10 a 20 veces mayor que la actual”, dijeron sus creadores. 

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