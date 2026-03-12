¡Cuidado, cinéfilos! Advierten aumento de páginas falsas y streaming piratas por los Premios Oscar 2026

GENERANDO AUDIO...

¡No caigas en fraudes por la temporada del Oscar 2026! | Fotos: AFP

La temporada de los Premios Oscar 2026 despertó el interés por ver las películas nominadas a través de internet, según expertos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, quienes advirtieron que la búsqueda de estos títulos dio lugar a la aparición de páginas fraudulentas que prometen enlaces para ver las cintas o acceder gratuitamente a ellas.

A través de un comunicado, los especialistas explicaron que la búsqueda de plataformas para ver las nominadas han llevado a los cinéfilos a páginas maliciosas diseñadas para engañar a quienes intentar ver las películas sin pagar o encontrar rápidamente en qué sitio están disponibles.

“Estas páginas suelen promocionarse a través de redes sociales, anuncios en buscadores o enlaces compartidos en foros y comunidades en línea“, alertó Kaspersky en la previa de los Premios de la Academia de este domingo 15 de marzo.

¿Cómo funcionan los fraudes por los Oscar 2026?

El engaño por los Oscar 2026 suele comenzar con promesas atractivas, como ver películas sin costo o acceder a catálogos que supuestamente reúnen títulos disponibles en diferentes plataformas de streaming.

Una vez que el usuario hace clic, es redirigido a páginas que solicitan crear una cuenta o activar una supuesta “prueba gratuita”, según explicó Kaspersky.

De esta manera, se solicita a la víctima ingresar información bancaria y datos personales para acceder al contenido, incluyendo:

Nombre

Correo electrónico

Número de teléfono

Además de los sitios fraudulentos, muchas páginas que ofrecen películas gratis sin autorización operan mediante redes de publicidad maliciosa y redirecciones engañosas.

Al intentar reproducir el contenido, los usuarios pueden terminar en múltiples páginas externas que solicitan permisos sospechosos, promueven descargas peligrosas o buscan capturar información personal y financiera.

¿Cómo evitar estafas con motivo de los Premios de la Academia?

Kaspersky alertó que el 35% de los mexicanos no sabe reconocer un sitio web falso, mientras que el 11% no sabe verificar si una página es legítima, según halló en una encuesta reciente.

En estos escenarios, la información recopilada puede ser utilizada para distintos fines maliciosos, como cargos no autorizados, robo de identidad o suscripciones involuntarias a servicios costosos, según Leandro Cuozzo, investigador de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Kaspersky.

“Estas páginas suelen ofrecer acceso gratuito o inmediato a películas populares para atraer a los usuarios, pero en realidad están diseñadas para recolectar datos personales y financieros. En muchos casos, la urgencia por ver el contenido o encontrarlo antes que otros hacen que las personas bajen la guardia y terminen entregando información sensible sin verificar la legitimidad del sitio”. Leandro Cuozzo, Kaspersky

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños durante la temporada de premios, los expertos de Kaspersky recomiendan:

Si una página te pide tu tarjeta para “activar” una película o una prueba gratis, sal de ahí. Los sitios legítimos no te presionan para ingresar datos bancarios solo para ver si el contenido funciona.

Los sitios legítimos no te presionan para ingresar datos bancarios solo para ver si el contenido funciona. Ten cuidado con las páginas que prometen películas gratis o acceso inmediato. Muchas veces usan esos mensajes para atraer visitas y luego redirigirte a otros sitios que buscan robar tu información.

Muchas veces usan esos mensajes para atraer visitas y luego redirigirte a otros sitios que buscan robar tu información. Antes de poner tus datos, revisa bien la página. Mira con atención la dirección web y el nombre del sitio. Si está mal escrito, tiene símbolos extraños o no es una plataforma conocida, es mejor no continuar.

Finalmente, los especialistas recomendaron usar una solución de seguridad que ayude a detectar páginas peligrosas y bloquear enlaces maliciosos, así como emitir alertas si un sitio intenta robar información personal o bancaria.

