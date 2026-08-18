¿El tamaño importa? Xiaomi 17, el celular que desafía a los grandes de la gama alta y con batería de sobra

GENERANDO AUDIO...

Xiaomi 17 demuestra que tiene batería de sobra. Foto: Marco A. Jiménez.

El Xiaomi 17 llega con una propuesta poco común en la gama alta: concentrar un hardware de primer nivel, cámaras desarrolladas con Leica y una batería de gran capacidad en un cuerpo compacto. ¿Será la alternativa a quienes buscan potencia en un cuerpo reducido?

Su pantalla OLED de 6.3 pulgadas, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y sus 12 GB de RAM lo colocan entre los teléfonos más potentes de su categoría, aunque algunos detalles de software, cámara y diseño hacen que no sea una opción universal.

A diferencia de los modelos grandes que dominan actualmente la gama premium, el Xiaomi 17 apuesta por un formato que puede manejarse con mayor facilidad con una sola mano.

Sus 151.1 milímetros de alto, 71.8 de ancho y 191 gramos de peso hacen que resulte cómodo para quienes prefieren equipos más pequeños sin renunciar a prestaciones de gama alta.

La batería es una de sus grandes sorpresas

Xiaomi 17. Foto: Marco A. Jiménez

Una batería de 6,330 mAh dentro de un teléfono de este tamaño es uno de los elementos que más se agradece.

Con uso intensivo, incluyendo videojuegos, streaming, cámara y 5G, el equipo puede llegar al final del día con aproximadamente 15% a 20% de batería restante. Con un uso moderado, puede superar el día y medio.

La carga rápida HyperCharge de 100 W permite recuperar buena parte de la batería en poco tiempo. También incorpora carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa para accesorios compatibles.

El diseño fácil de manejar

El formato compacto es uno de los grandes aciertos del Xiaomi 17, pero el diseño del módulo fotográfico tiene a verse más abultado en consecuencia.

El bloque trasero sobresale considerablemente del cuerpo. Además, su superficie puede acumular huellas dactilares y polvo, algo que se nota rápidamente durante el uso.

El teléfono cuenta con materiales propios de la gama alta y certificación IP68, por lo que el diseño no compromete sus características de resistencia.

Un celular compacto que no se queda corto en potencia

El Xiaomi 17 incorpora el Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en tres nanómetros, acompañado de 12 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.1.

En el uso diario, esta configuración prácticamente elimina las pausas al cambiar entre aplicaciones. La multitarea pesada, la edición de video en 4K o el uso simultáneo de varias aplicaciones no representan un problema para el equipo.

El rendimiento también se mantiene cuando se lleva al terreno de los videojuegos. Títulos como Genshin Impact y Call of Duty Mobile pueden ejecutarse con configuraciones elevadas, mientras que el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop ayuda a controlar la temperatura durante sesiones prolongadas.

Para un usuario convencional, esta potencia puede resultar incluso excesiva; para quienes buscan un teléfono que pueda mantener su rendimiento durante varios años, es uno de los argumentos más importantes del Xiaomi 17.

Una pantalla que se disfruta al aire libre

Pantalla Xiaomi 17. Foto: Marco A. Jiménez

El panel OLED CrystalRes LTPO de 6.3 pulgadas tiene una resolución de 2656 x 1220 píxeles, 460 ppp y una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz.

La tecnología LTPO permite ajustar automáticamente la frecuencia entre 1 y 120 Hz según lo que se muestre en pantalla. Esto permite mantener la fluidez cuando se navega o juega y reducir el consumo cuando no es necesario utilizar una frecuencia elevada.

El dato que más llama la atención es su brillo máximo de 3,500 nits. En exteriores, incluso con mucha luz, la pantalla mantiene una buena visibilidad.

La compatibilidad con DCI-P3, HDR10+ y Dolby Vision también favorece el consumo de películas, series y fotografías. Los colores son intensos, pero la pantalla ofrece suficiente precisión para que también pueda utilizarse para revisar fotografías y video.

Tal vez no es la mejor pantalla que hallamos probado; sin embargo, si se nota que es de las mejores con relación a su tamaño.

Las cámaras Leica son uno de sus mayores atractivos de este celular

Foto: Marco A. Jiménez

El móvil cuenta con un sistema trasero de tres cámaras de 50 MP desarrollado en colaboración con Leica.

La cámara principal utiliza el sensor Light Fusion 950, con apertura f/1.67 y estabilización óptica. En fotografías diurnas ofrece buen detalle y rango dinámico, mientras que en escenas nocturnas consigue controlar razonablemente el ruido y conservar información en las zonas oscuras.

Eso sí, es necesario tener una buena exposición y tomarse su tiempo para encontrar la fotografía ideal de noche.

El teleobjetivo flotante Leica de 60 mm es posiblemente la cámara más interesante del conjunto. Además de permitir retratos y acercamientos con buena calidad, puede enfocar a unos 10 centímetros para realizar fotografías macro.

La tercera cámara es una ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 102 grados. Su rendimiento es consistente con las otras dos cámaras, especialmente en reproducción de color, algo que se puede notar cuando se cambia de lente durante una misma grabación.

La colaboración con Leica, por tanto, no se queda únicamente en el nombre: se refleja en el procesamiento y en la consistencia general del sistema fotográfico que ya lleva un tiempo en colaboración con Xiaomi.

¿Y qué pasa con el video?

El Xiaomi 17 puede grabar en 8K a 30 fps, 4K Dolby Vision a 60 fps y ofrece un modo Log 4K destinado a usuarios que quieran realizar una edición de color más avanzada.

La estabilización funciona bien para grabaciones caminando y permite obtener tomas utilizables sin recurrir necesariamente a un gimbal, algo que le será útil a los creadores de contenido.

En condiciones de poca luz el desempeño fotográfico nocturno es mucho mejor que el video, úes aún se puede percibir varios detalles y cambios en la iluminación, es un apartado en el que el Xiaomi 17 puede mejorar y que tal vez con las actualizaciones se adapte mejor a los ambientes.

La cámara frontal de 50 MP con enfoque automático funciona correctamente para selfies y videollamadas. Sin embargo, durante la grabación de video puede presentar cierta tendencia a sobreexponer o saturar algunos tonos, sobre todo durante los días calurosos y brillantes de verano.

HyperOS 3 es fluido y se siente bien integrado con el hardware. Las funciones de inteligencia artificial para escritura, reconocimiento de voz, traducción y búsqueda pueden ser útiles en día a día.

La integración con Google Gemini y Circle to Search también amplía las posibilidades del dispositivo sin necesidad de recurrir constantemente a aplicaciones externas.

¿Vale la pena el Xiaomi 17?

El Xiaomi 17 es una propuesta sólida, bien orientada a quienes quieren un celular compacto sin sacrificar las características que normalmente se encuentran en los modelos más grandes.

Su combinación de procesador de gama alta, almacenamiento, RAM, pantalla, cámaras y batería lo convierten en un equipo solvente y listo para cualquier situación.

Las debilidades del Xiaomi 17 se relacionan más con detalles que se pueden pulir, como una cámara frontal que podría tener mejorar en video, un desempeño nocturno de video que deben superarse en el módulo gran angular y frontal, además de solucionar que no resalte tanto el modulo trasero de cámaras en un equipo tan reducido.

El otro factor a tomar en cuenta es el precio. Al competir directamente con otros teléfonos premium, el Xiaomi 17 debe ser un excelente exponente, pues al día de hoy se consigue aún en 24,999 pesos en la página oficial de la compañía y para algunos puede ser un elemento diferenciador ante la diversificación de equipos en el mercado.

Creo que es un producto que va enfocado a un grupo de gente especifico, aquello que buscan discreción y versatilidad con potencia.

Es para quienes buscan tener un equipo premium que no sea complicado de manejar en una mano, que no les resulte pesado y que no sea incomodo al bolsillo.

El Xiaomi 17 no es el teléfono perfecto, pero sí consigue algo difícil en la mayoría de los dispositivos actuales, ofrece una experiencia de gama alta a todas luces muy completa sin convertirse en un celular difícil de manejar.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.