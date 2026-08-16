Descubren “hongos zombis” en México y uno lo bautizan en honor a Guillermo del Toro

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Hormiga infectada por un hongo zombi. Foto: AFP.

Investigadores de la Universidad de Guadalajara descubrieron por primera vez en México seis tipos de “hongos zombis” capaces de infectar hormigas y manipular su comportamiento hasta provocarles la muerte, uno de ellos fue bautizado en honor al director Guillermo del Toro.

El hallazgo fue descubierto por César Ballesteros, quien documentó el comportamiento de seis especies de hongos llamados ‘entomopatógenos’ que infectan a hormigas y arañas.

“Cuando ingresa al cuerpo de la hormiga, empieza a producir una sustancia, que son metabolitos especializados que interactúan con el sistema nervioso de las hormigas y modifican su comportamiento, y el hongo las hace caminar de manera errática”, explicó Ballesteros a la agencia de noticias EFE.

Una vez que toman el control de la hormiga o la araña, el hongo la obliga a ir a lugares que los especialistas llaman “cementerios”, en donde puede reproducirse.

“Son una especie de cementerios donde se acumulan los cadáveres de hormigas, y en ese lugar la hormiga realiza su último movimiento, que es aferrarse con sus mandíbulas y sus patas al sustrato, que son la corteza de algunos árboles, las hojas o la parte inferior de las rocas. Entonces, la hormiga muere y el hongo empieza a desarrollarse”, explicó.

Ballesteros es el primer científico del país en identificar esta especie del reino fungi en México.

“Hay muy pocos investigadores especializados. Son las primeras especies que se describen para México; solamente había una que se llama ‘cordyceps mexicana’, que ataca a las mariposas. Era la única descrita para México y ahora aportamos este trabajo donde se describen seis especies exclusivas de México”, señaló.

Los efectos del hongo en sus huéspedes provocó que la ciencia ficción se inspirará en ellos para crear series como “The Last of Us”.

Uno de los hongos zombi es nombrado en honor a Guillermo del Toro

Ballesteros nombró a una de las especies de hongo como “Ophiocordyceps deltoroi” en honor a Del Toro.

“Porque él es de Jalisco, es egresado de la Universidad de Guadalajara y, por todo el trabajo que ha hecho en el cine con el tema del terror y la fantasía, ¿qué más que dedicarle una especie de hongo que la ciencia denomina como zombie, no? Además, se asemeja a los personajes que ha creado en su carrera”, explicó el investigador sobre su decisión.

Las especies de Cordyceps tienen una amplia variedad de hospederos; la mayoría son parásitas de insectos de varios órdenes y de arácnidos.

Un hongo que inspiró a la serie de “The last of us”

La serie “The Last of Us“, basada en el videojuego homónimo, cuenta como la humanidad está al borde de la extinción luego de que una infección causada por un hongo “Cordyceps”, el cual provocó la mutación de los humanos a seres caníbales.

Según el videojuego y la serie, el virus se contagia por saliva y los infectados muerden a los demás, aunque unas cuantas personas pueden ser inmunes. Sin embargo, el hongo Cordyceps real no produce infecciones en humanos.

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