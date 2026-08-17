La adicción de las redes sociales: niños reciben contenido sexual y sin buscarlo

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El problema ocurre en todo el mundo. Foto: Shutterstock

Ravi Iyer, psicólogo social y exdirectivo de Meta, advirtió que los algoritmos de las redes sociales no sólo pueden fomentar un uso excesivo entre niñas, niños y adolescentes, sino que también pueden exponerlos a contenido sexual que nunca buscaron.

“Ellos no buscan el material, se les da por un sistema de contenido… sé de primera mano que estos productos pueden diseñarse mejor y sé que la forma en que están diseñados hoy en día causa daño a los niños”, dijo el experto durante la conferencia mañanera de este lunes 17 de agosto.

Niños y adolescentes reciben contenido sexual sin buscarlo en redes sociales

El también director general del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, destacó que una de las consecuencias del algoritmo de redes sociales, es el contacto no deseado y la exposición a contenido que los menores no estaban buscando.

El especialista señaló que el 13% de los usuarios de entre 13 y 15 años reportó haber recibido avances sexuales no deseados durante los siete días previos, mientras que 19.2% dijo haber visto desnudos que no quería ver durante ese mismo periodo.

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El psicólogo y experto en diseño y regulación de plataformas digitales, Ravi Iyer, señaló que las empresas de redes sociales son responsables de las afectaciones causadas a niños, niñas y adolescentes debido al diseño de sus plataformas y algoritmos.



➡️Explicó que… pic.twitter.com/A5ZJp1z2ga — Punto de Referencia (@MXReferencia) August 17, 2026

De acuerdo con Iyer, los menores no necesariamente llegan a ese material porque lo están buscando. “No significa que lo quieran; se les está dando por un sistema de contenido que intenta que utilicen más la plataforma”, explicó el especialista.

La exposición no deseada también puede involucrar otros materiales perjudiciales para niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, en Australia, una investigación de la eSafety Commissioner encontró que 74% de los menores encuestados había encontrado contenido asociado con algún tipo de daño en internet.

Entre ellos, 47% había visto videos de peleas, 32% imágenes o videos sexuales, 27% material que mostraba o fomentaba el consumo de drogas ilegales y 22% violencia extrema real.

¿Por qué los niños y adolescentes están recibiendo contenido sexual en redes sociales?

El especialista, quien trabajó durante cuatro años y medio en Meta en temas relacionados con el diseño de plataformas digitales, señaló que el problema no puede atribuirse únicamente a los usuarios que publican contenido dañino, sino a los sistemas que determinan qué publicaciones mostrar a cada persona.

Foto: Shutterstock



“El problema no son los usuarios malos que publican un contenido negativo, es un sistema diseñado para fomentar el uso excesivo, el contacto indeseado y la exposición a contenido no deseado y dañino”. Ravi Iyer, psicólogo social y exdirectivo de Meta

Iyer explicó que existe una diferencia entre lo que una persona dice que quiere y aquello que termina haciendo cuando utiliza una plataforma.

Foto: AFP

“Dan a la gente lo que quieren”, explicó el especialista, pero los sistemas también pueden identificar qué contenidos generan mayor interacción y utilizarlos para mantener a las personas dentro de la plataforma.

De acuerdo con el especialista, las plataformas optimizan sus algoritmos a partir del comportamiento observado de los usuarios, los contenidos en los que hacen click, los comentarios que realizan y cuánto tiempo permanecen mirando una publicación.

El resultado, advirtió, puede ser un uso mayor al que los propios usuarios desean.

Un ejemplo es que 45% de los adolescentes en Estados Unidos afirma que pasa demasiado tiempo en redes sociales, cuestión que afecta el sueño, la productividad y el desempeño escolar.

¿Qué responsabilidad tienen las plataformas?

Los daños del uso de estas plataformas en menores es, de acuerdo a la jurisdiccción estadounidense, culpa de las plataformas. En Nuevo México, una corte estatal determinó recientemente que Meta debía pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para adolescentes y aplicar nuevas medidas de protección para menores, después de que se determinara que la empresa había creado una molestia pública y afectado el bienestar infantil.

Foto: AFP

La resolución contempla medidas como limitar el uso mensual de las plataformas para adolescentes, restringir determinadas notificaciones y reforzar los controles para proteger a los menores del contacto con adultos.

En México, el problema tampoco es menor; pues de acuerdo con estudio de UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, el 13% de los usuarios de Internet de entre 12 y 17 años en el país sufrió explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante 2023 y 2024, equivalente a alrededor de 1.6 millones de adolescentes. La forma más frecuente fue la exposición no deseada a imágenes sexuales.

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la exposición de contenido sexual a menores de edad?

Foto: AFP

Iyer consideró que el diseño de estos productos debe ser revisado y respaldó que el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamen la atención sobre los riesgos que enfrentan los menores en entornos digitales.

Para los padres de familia, el experto pidió que vigilen cuánto tiempo pasan sus hijos frente al celular y cuestionen cómo están diseñadas las plataformas y qué contenidos están utilizando sus algoritmos para mantener a los menores conectados.

En este contexto, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), comentó que durante el Consejo Técnico Intensivo, programado para los días 24 y 25 de agosto, más de un millón de docentes analizarán la presencia y el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica del país.

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