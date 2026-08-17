¿Qué pasa con WhatsApp si suspenden tu línea por no registrarla?

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¿No registrar tu línea afectará a WhatsApp? Foto: Pexels

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció los plazos para que los usuarios realicen el registro de sus números de telefonía móvil, por lo que surge la duda sobre qué ocurrirá con WhatsApp si se suspende la línea por no hacer dicho trámite.

Es por eso que en Unotv.com te decimos cómo esto podría afectar tu cuenta en la app de mensajería y qué puedes hacer para recuperar tu línea.

¿Qué pasará con WhatsApp si no registro mi línea?

Foto: Getty images

Una de las dudas por parte de los usuarios es sobre lo que ocurrirá con Whatsapp si no se realiza la vinculación. Aunque de momento WhatsApp no se ha pronunciado ante esta situación, la suspensión de la línea no implica que tu cuenta de la aplicación sea eliminada. Sin embargo, sí podría afectar algunas de sus funciones.

Para registrar una cuenta en la app de mensajería, el número debe estar habilitado para recibir llamadas y mensajes SMS, por lo que una línea suspendida podría impedir que realices una nueva verificación.

En caso de que ya tengas una cuenta de WhatsApp, no se ha informado sobre la eliminación de la misma si no realizas el registro, pues tu línea solo será suspendida y no se perderá.

Sin embargo, al no poder recibir mensajes o llamadas, no podrás verificar tu cuenta en caso de cambiar de dispositivo o de que se llegue a cerrar la sesión.

También podrás seguir utilizando WhatsApp mediante Wi-Fi, pues no tendrás acceso a los datos móviles mientras tu línea permanezca suspendida.

En otras palabras, si ya tienes WhatsApp activo, la suspensión de tu línea no significa que pierdas automáticamente tu cuenta, pero sí podrías tener problemas para volver a verificarla y necesitarás Wi-Fi para utilizar la aplicación mientras no tengas datos móviles.

Cabe señalar que las líneas suspendidas aún mantendrán la recepción de alertas sísmicas, así como la posibilidad de llamar a los números de emergencia y atención ciudadana.

¿Cómo recuperar mi línea tras la suspensión por no registrarla?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que, al momento de realizar tu registro, en caso de que tu línea haya sido suspendida por no realizarlo en tiempo, reanudará su servicio de inmediato.

El registro lo puedes realizar a través del portal web o aplicación de la compañía celular o en un centro de atención a clientes.

¿Cuál es el calendario de vinculación?

Las líneas con terminación 0 tuvieron hasta el 15 de agosto de 2026 para registrar su línea. Después de esta fecha, las compañías telefónicas comenzaron el proceso de suspensión de los servicios dentro de un periodo de hasta 72 horas.

Las siguientes fechas límite son:

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre.



¿Por qué registrar tu línea?

El registro de tu línea de telefonía móvil forma parte del modelo que plantean las autoridades, donde se busca eliminar el uso anónimo de chips y, con esto, frenar la extorsión.

Pues, según los registros de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, este delito se realiza hasta en un 80% a través de llamadas.

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