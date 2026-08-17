Sismos en Venezuela y Colombia no inciden en México, descarta científico del IPN

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Foto: Servicio Geológico Colombiano

Los sismos registrados en Venezuela y Colombia no tienen incidencia en la actividad sísmica de México, debido a la distancia y al origen tectónico de estos movimientos, explicó Omar Cristian Chávez Hernández, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El especialista en Sismología de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán, señaló que los movimientos ocurridos en Sudamérica están relacionados con el desplazamiento de las placas de Nazca y Sudamericana.

“Lo importante de este tipo de situaciones es que no se nos olvide hacer simulacros continuamente y planes familiares de Protección Civil, para no dejar de lado que tenemos que convivir con los sismos todos los días”.

Sismos en Venezuela y Colombia tienen otro origen tectónico

Chávez Hernández explicó que en Colombia, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la Sudamericana. Este proceso genera acumulación de energía y, cuando la placa se fractura por su propio peso, pueden producirse sismos de diferentes magnitudes.

El investigador destacó que Colombia es una región con actividad sísmica constante. También recordó que Chile se encuentra entre las zonas con mayor sismicidad del mundo, con antecedentes de terremotos superiores a magnitud 9.

Por ello, descartó científicamente que los movimientos registrados en Venezuela y Colombia puedan provocar o incrementar la actividad sísmica en México.

IPN destaca importancia de prevención ante sismos

El investigador recordó que México ha fortalecido sus sistemas de prevención a partir de experiencias como los sismos de 1985 y 2017.

Entre las herramientas desarrolladas se encuentra el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), considerado una referencia internacional y cuyos conocimientos podrían compartirse con países sudamericanos.

Chávez Hernández señaló que México también puede aportar experiencia en la evaluación de riesgos, mediante la identificación de vulnerabilidades en ciudades, así como en programas de prevención y construcción de viviendas y edificios.

El especialista subrayó que los desastres no dependen únicamente de la fuerza de un fenómeno natural. También influyen factores como el lugar donde se construyen las viviendas, las condiciones del suelo y la preparación de la población.

IPN llama a mantener simulacros y planes de Protección Civil

Ante la actividad sísmica, el investigador llamó a mantener los simulacros y los planes familiares de Protección Civil, además de actualizar continuamente las normas y criterios de construcción.

También consideró necesario fortalecer la cooperación científica entre países con experiencia en sismicidad, como Japón, Estados Unidos, Chile, Taiwán y China, para compartir conocimientos, sistemas de alerta y estrategias de prevención.

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