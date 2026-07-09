Mario Kart Tour llega a la meta final: Nintendo cerrará sus servidores

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¿Qué pasará con el Golden Passa de Mario Kart Tour? Foto: NurPhoto/AFP

Nintendo anunció que el servicio para el juego Mario Kart Tour finalizará en septiembre, a través de un comunicado en su cuenta de X

La noticia provocó sorpresa y consternación entre los jugadores debido a que la compañía no ofreció más detalles ni las causas para tomar dicha decisión.

¿Cuándo será el cierre de Mario Kart Tour?

Como señala la publicación el servicio para el videojuego para dispositivos móviles cerrará el 29 de septiembre a las 23:00 del Horario del Pacífico (PT) y a las 8:00 de la mañana de Hora Central Europea de Verano (CEST).

Además de anunciar del cierre, Nintendo aprovechó para agradecer el apoyo de los usuarios durante tantos años.

“El servicio para el juego Mario Kart Tour finaliza el 29 de septiembre a las 11:00 p. m. PT / 30 de septiembre a las 8:00 a. m. CEST. Gracias por su apoyo a lo largo de los años”, menciona el comunicado.

Service for the Mario Kart Tour game ends on Sept. 29 at 11:00 p.m. PT / Sept. 30 at 8:00 a.m. CEST. Thank you for your support throughout the years. For info on how rubies and the Mario Kart Tour Gold Pass will be handled moving forward, see in-game notifications or FAQ below. — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) July 8, 2026

¿Qué pasará con el Gold Pass?

Como parte del cierre de Mario Kart Tour, Nintendo también suspendió las nuevas suscripciones y las renovaciones automáticas del Gold Pass desde el 7 de julio de 2026.

Los jugadores que ya contaban con una suscripción activa cuando comenzó el mantenimiento podrán seguir disfrutando de sus beneficios de forma gratuita hasta el 29 de septiembre de 2026, aunque perderán las recompensas por suscripción continua. Esta medida también aplica para quienes se encontraban en el periodo de prueba gratuito.

Por otro lado, quienes no tenían una suscripción activa también podrán acceder sin costo a las ventajas del Gold Pass del 4 de agosto al 29 de septiembre de 2026, coincidiendo con el último tramo de vida del juego.

Entre los beneficios que permanecerán disponibles destacan:

Regalos Gold

Desafíos Gold

Modo 200 cc

Doble límite diario de puntos base y monedas

Mayor velocidad para llenar el medidor del modo multijugador

Rango máximo de multijugador S+9

Nintendo aclaró que no será necesario realizar ningún trámite adicional para acceder a estos beneficios durante el periodo gratuito.

También termina la venta de rubíes

La compañía informó que, como parte del proceso para poner fin al servicio, la venta de rubíes concluyó el 7 de julio de 2026.

Sin embargo, los jugadores aún podrán utilizar los rubíes que tengan en su cuenta hasta el cierre definitivo del juego para realizar compras en la Spotlight Shop, la Mii Racing Suit Shop y el modo Coin Rush.

¿Qué es Mario Kart Tour?

Mario Kart Tour es un videojuego de carreras desarrollado por Nintendo para dispositivos Android e iOS. Se trata de la décima entrega de la franquicia Mario Kart y el primer título de la saga lanzado oficialmente para teléfonos móviles.

El juego debutó el 25 de septiembre de 2019 y rápidamente se convirtió en el mayor lanzamiento móvil de Nintendo.

Tan solo en su primer día alcanzó 20 millones de descargas; durante su primera semana superó los 91 millones y, al cumplir un mes de su estreno, ya acumulaba 123 millones de descargas en todo el mundo.

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