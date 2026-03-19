UACh recibió a 2 mil estudiantes en el Certamen Estatal de Robótica First LEGO League Challenge
El Certamen Estatal de Robótica First LEGO League Challenge se realizó en la Universidad Autonoma de Chapingo (UACh) donde se reunieron 2 mil estudiantes que buscan llegar a la competencia nacional.
Desde el pasado 17 de marzo, niñas, niños y jóvenes mexiquenses interesados en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos integrantes de más de 200 clubes escolares provenientes de los 125 municipios del Estado de México se reunieron en la Universidad y participaron en rondas de competencia y exhibición de proyectos.
El evento continuó este miércoles 18 de marzo con actividades en Chapingo donde equipos provenientes de comunidades nahuas, mazahuas, otomíes, matlatzincas y tlahuicas compitieron en circuitos de robótica.
Además de presentar sus prototipos, los participantes exhibieron elementos culturales como vestimenta tradicional, alimentos regionales y narrativas vinculadas a sus proyectos “Unearthed”, enfocados en comprender el pasado para analizar el presente y el futuro.
El objetivo es llegar al concurso nacional del First LEGO League Challenge, que se realizará el próximo 25 de abril en la Ciudad de México.
Autoridades destacaron el impulso a la ciencia y la tecnología
Durante la jornada del martes, estuvieron presentes el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, así como el director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), Víctor Daniel Ávila Akerberg, y representantes de la Fundación RobotiX.
En el evento, el rector de Chapingo, Ángel Garduño García, destacó la vocación de la institución en la formación de profesionales y científicos, además, dio la bienvenida a los estudiantes concursantes de cuarto de primaria a tercero de secundaria.
El rector agradeció el respaldo del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, además de reconocer el papel de madres y padres de familia en el impulso educativo.
Promueven innovación y equidad de género
Por su parte, el alcalde de Texcoco subrayó que este tipo de certámenes no solo fomentan la robótica y la innovación tecnológica, sino también la equidad de género y la difusión cultural.
Michelle Flores Zozoaga, de la Fundación RobotiX, quien también estuvo presente en el evento, señaló que el certamen internacional se realiza en más de 110 países y que, por primera vez, México será sede en Guadalajara, Jalisco, en mayo próximo.
Asimismo, el Certamen Estatal de Robótica First LEGO League Challenge confirmó que aumentará su participación de 202 a 250 escuelas en su próxima edición, conforme lo estipulado por el COMECyT, en el marco de la temporada 2025-2026 “Unearthed”.
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