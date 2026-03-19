UACh recibió a 2 mil estudiantes en el Certamen Estatal de Robótica First LEGO League Challenge

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Certamen estatal de robótica en el Estado de México. Foto: UACh

El Certamen Estatal de Robótica First LEGO League Challenge se realizó en la Universidad Autonoma de Chapingo (UACh) donde se reunieron 2 mil estudiantes que buscan llegar a la competencia nacional.

Desde el pasado 17 de marzo, niñas, niños y jóvenes mexiquenses interesados en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos integrantes de más de 200 clubes escolares provenientes de los 125 municipios del Estado de México se reunieron en la Universidad y participaron en rondas de competencia y exhibición de proyectos.

El evento continuó este miércoles 18 de marzo con actividades en Chapingo donde equipos provenientes de comunidades nahuas, mazahuas, otomíes, matlatzincas y tlahuicas compitieron en circuitos de robótica.

Además de presentar sus prototipos, los participantes exhibieron elementos culturales como vestimenta tradicional, alimentos regionales y narrativas vinculadas a sus proyectos “Unearthed”, enfocados en comprender el pasado para analizar el presente y el futuro.

El objetivo es llegar al concurso nacional del First LEGO League Challenge, que se realizará el próximo 25 de abril en la Ciudad de México.

Autoridades destacaron el impulso a la ciencia y la tecnología

Estudiantes compiten con tecnología. Foto: UACh

Durante la jornada del martes, estuvieron presentes el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, así como el director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), Víctor Daniel Ávila Akerberg, y representantes de la Fundación RobotiX.

En el evento, el rector de Chapingo, Ángel Garduño García, destacó la vocación de la institución en la formación de profesionales y científicos, además, dio la bienvenida a los estudiantes concursantes de cuarto de primaria a tercero de secundaria.

El rector agradeció el respaldo del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, además de reconocer el papel de madres y padres de familia en el impulso educativo.

Promueven innovación y equidad de género

Estudiante compité en evento estatal. Foto: UACh

Por su parte, el alcalde de Texcoco subrayó que este tipo de certámenes no solo fomentan la robótica y la innovación tecnológica, sino también la equidad de género y la difusión cultural.

Michelle Flores Zozoaga, de la Fundación RobotiX, quien también estuvo presente en el evento, señaló que el certamen internacional se realiza en más de 110 países y que, por primera vez, México será sede en Guadalajara, Jalisco, en mayo próximo.

Asimismo, el Certamen Estatal de Robótica First LEGO League Challenge confirmó que aumentará su participación de 202 a 250 escuelas en su próxima edición, conforme lo estipulado por el COMECyT, en el marco de la temporada 2025-2026 “Unearthed”.

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