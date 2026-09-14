Experta alerta sobre el impacto de las pantallas en el cerebro infantil: “No le des tu celular a un bebé”

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Mariana del Valle, CEO y fundadora de Monoceros.io, advirtió este lunes 14 de septiembre sobre el severo impacto del abuso de dispositivos electrónicos y el consumo de redes sociales en la salud cognitiva y emocional de los menores de edad, según dijo a los periodistas Pablo Valdés y Sandra Moreno en el noticiario “A las nueve en Uno“.

La directiva explicó que, aunque la tecnología es neutra, el cerebro humano está diseñado evolutivamente para fijar el aprendizaje mediante el papel y la escritura física. Por esta razón, alertó por la hiperestimulación digital temprana.

“Es como cuando veo a a alguien darle una Coca-Cola a un bebé. No le des pantallas a un bebé, no le des tu celular a un bebé, no lo necesita“, dijo en el espacio de Uno TV.

Los riesgos biológicos y la trampa del contenido corto

Mariana del Valle detalló que la interacción digital basada en reacciones emula un aplauso constante que activa la dopamina, creando patrones de dependencia tanto en adultos como en menores de edad.

“Cuando tú recibes un like, tu cerebro lo lee como un aplauso. Entonces, por eso vamos generando este tipo de adicción a la interacción, porque el cerebro se estimula a través del juego”. Mariana del Valle

Y añadió que formatos breves como los videos de pocos segundos deterioran drásticamente la capacidad de retención y la atención.

La CEO de Monoceros.io remarcó que gran parte de los trastornos de atención en niñas, niños y adolescentes actuales derivan de esta exposición.

“Un cerebrito que tiene esos sobreestímulos luego tiene unos bajones de serotonina tremendos porque se sobreestimula, deja de recibir el estímulo y se cae”, puntualizó.

Síntomas de alarma: burnout infantil y pérdida de memoria

La especialista indicó que el exceso de pantallas ya se traduce en problemas tangibles de conducta y aprendizaje, al grado que los menores de edad ya manifiestan el burn-out.

Señaló que la falta de retención y los problemas escolares son manifestaciones directas del agotamiento mental provocado por los entornos digitales.

Asimismo, Mariana del Valle alertó sobre señales críticas como el insomnio infantil, la baja tolerancia a la frustración y la irritabilidad constante, síntomas equivalentes al agotamiento laboral que sufren los adultos en entornos de alta exigencia.

“Tu hijo tiene irritabilidad, no puede dormir, se levanta en la noche, cualquier cosa lo altera. Ya estamos hablando de un niño que tiene exceso de estímulo y que no se siente bien“, remató.

Límites, supervisión y el rol de los padres

Respecto a la edad de inicio, la experta enfatizó que los lactantes no deben tener ningún contacto con dispositivos móviles. Indicó que la introducción a las pantallas debería aplazarse al menos hasta los cinco o seis años, siempre bajo estricta supervisión parental.

“Nosotros debemos de empezar a a dar acceso a las pantallas a partir de los 5 o 6 años, cuando tu hijo ya tiene por lo menos una distinción volumétrica, ya entiende el mundo”. Mariana del Valle

La especialista concluyó cuestionando el uso de la tecnología como sustituto del cuidado familiar y la crianza activa. “La pantalla no es la mamá, la pantalla no es el papá, la pantalla no es el cuidador”, sentenció con firmeza.

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