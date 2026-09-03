Pixel 11 escala funciones de IA: “Google apuesta porque el teléfono trabaje más por ti”

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Google presentó Pixel 11, su nuevo celular que, según la compañía, contiene funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) capaces de anticiparse a determinadas necesidades de los usuarios, con el objetivo de que pasen menos tiempo pendientes de la pantalla.

En entrevista con Unotv.com, Luis Ronces, gerente de Comunicación de Producto en Google México, explicó que la nueva generación de Pixel busca que el celular se convierta en una herramienta que trabaje de manera más autónoma.

“Ahora mismo, con las funciones de este teléfono, Google está apostando a que el teléfono trabaje más por ti mientras tú puedes estar un poco más conectado con lo que te rodea”, explicó el directivo.

La estrategia tiene como uno de sus principales pilares a Gemini Intelligence, el sistema de IA que Google incorpora en la nueva generación y que permite llevar la asistencia de Gemini a diferentes aplicaciones y tareas.

Gemini Intelligence busca anticiparse a lo que necesitas

La propuesta de Gemini Intelligence va más allá de pedirle al teléfono que responda una pregunta. Google plantea una asistencia que puede utilizar el contexto disponible en el dispositivo para ofrecer información o sugerencias cuando pueden resultar útiles.

Por ejemplo, si una conversación incluye información sobre un viaje, el teléfono puede mostrar datos relacionados con una reservación; mientras que una conversación sobre una cena podría generar una sugerencia para confirmar una reserva.

También puede ofrecer sugerencias relacionadas con Calendario, Maps o Google Wallet, de acuerdo con la información y los permisos que tenga habilitados el usuario.

“Tenemos algunas funciones dentro de la cámara, todas potenciadas por algo que llamamos Gemini Intelligence, que es justamente el cerebro de este teléfono”, señaló Luis Ronces.

Google también planteó que Gemini Intelligence pueda realizar tareas de varios pasos dentro de aplicaciones compatibles. La compañía señala que estas experiencias buscan reducir la cantidad de acciones que el usuario debe realizar manualmente.

Para el gerente de Comunicación de Producto, el objetivo no es utilizar inteligencia artificial simplemente porque sea una tecnología disponible, sino resolver situaciones concretas.

“Nosotros estamos siempre apostando por que nuestra inteligencia artificial sea útil, sobre todo para las personas, y constantemente resuelva problemáticas reales que las personas tienen en el día a día”. Luis Ronces, gerente de Comunicación de Producto en Google México

Rambler: el celular entiende cómo hablas

Muy pronto estarán a la venta los nuevos Pixel 11. Foto: Marco a. Jiménez

Una de las funciones que mejor ejemplifica esta apuesta es Rambler, herramienta de entrada de voz que busca transformar una conversación natural en un texto más limpio.

El sistema puede reconocer muletillas, cambios de idea y cambios de idioma, además de incorporar puntuación y correcciones mientras se realiza el dictado.

“Puedes hacer un dictado de voz con muletillas, cambiando de idea mientras estás dictando, cambiando de idioma incluso”, explicó el representante de Google México.

“Y la transcripción que va a hacer el teléfono va a ser con puntuación, ortografía correcta e incluso detectando los idiomas y las correcciones que haces en tiempo real”, agregó.

La función se suma a nuevas herramientas de Gboard, entre ellas opciones de escritura y una función de conversión de lenguaje de signos a texto basada en el modelo SL2T de Google DeepMind.

Pixel 11 también quiere que dejes el teléfono sobre la mesa

La paradoja de esta generación es que Google está incorporando más inteligencia al teléfono con la intención de que el usuario tenga que interactuar menos con él de manera directa y que pueda hacer más acciones con órdenes directas.

Uno de los ejemplos es HiLight, función disponible en los modelos Pro que permite asignar señales luminosas a contactos importantes para saber cuándo una notificación merece atención sin tener que revisar constantemente la pantalla.

Ronces explicó que la función está pensada para situaciones en las que una persona quiere concentrarse en otra actividad, pero necesita mantenerse disponible para determinados contactos.

“Es justamente una funcionalidad creada para que las personas puedan dejar el teléfono más tiempo, no estar tanto tiempo en la pantalla, en el día a día”, explicó.

El directivo puso como ejemplo a una persona que está trabajando o conviviendo con otras personas, pero necesita recibir una alerta inmediata si se comunica un contacto específico.

“En cuanto te llegue esa notificación de la llamada, vas a poder tomar el teléfono hasta ese momento”, detalló.

La cámara también busca capturar el momento sin distraerte

Con las nuevas herramientas se puede grabar video y obtener automáticamente fotografías de alta resolución a partir de ese material.

La intención es que el usuario no tenga que decidir constantemente entre grabar o tomar fotografías.

“Puedes grabar un video para poder estar completamente presente en lo que tú estás filmando. Y el teléfono automáticamente va a guardar en tu teléfono fotos de alta resolución tomadas de ese video sin que tú hagas absolutamente nada”, explicó Ronces.

La familia Pixel 11 también incorpora mejoras en fotografía y video, además de funciones como Camera Looks, una suite para creadores con teleprompter y herramientas para revisar el audio durante una grabación.

La apuesta por una IA más útil

Más allá de las funciones individuales, la entrevista con Google deja ver una estrategia clara para la familia Pixel 11: la inteligencia artificial debe intervenir en momentos concretos para ahorrar tiempo, en lugar de convertirse en otra razón para mirar constantemente la pantalla.

“Definitivamente para nosotros es el teléfono más inteligente que hemos creado hasta la fecha”, aseguró Luis Ronces.

La apuesta de Google es que hardware, software e inteligencia artificial trabajen de manera conjunta para que el dispositivo pueda resolver más tareas y ofrecer información contextual mientras el usuario continúa con sus actividades.

Y ese cambio también implica que el teléfono deje de ser necesariamente el centro de atención.

“Si se quieren atrever a tener un teléfono que realmente usa la inteligencia artificial de forma adecuada para su día a día, pierdan el miedo al switch, pierdan el miedo al cambio, porque hoy es más fácil que nunca hacerlo”. Luis Ronces, gerente de Comunicación de Producto en Google México

Esta nueva serie va marcando poco a poco el camino que va tomando Google con la familia Pixel y que marca la ruta sobre lo que ofrece para que sea más fácil la vida de los usuarios.

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