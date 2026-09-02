¿Tiembla más en México cuando llega septiembre? Esto dice la ciencia sobre este fenómeno

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Septiembre es un mes marcado en México por las fiestas patrias, pero también porque en esa fecha ocurrieron algunos de los terremotos con más afectaciones en la CDMX, como el de 2017 o 1985.

Pero es la maestra Delia Bello Segura, analista del Servicio Sismológico Nacional, quien afirma que el hecho de que estos movimientos telúricos ocurrieran ese mes, o que llegue a temblar en esas fechas, se trata solo de una coincidencia.

“Probablemente dentro de 10 años revisemos las estadísticas y sea otro mes, puede ser marzo, diciembre, pero no hay una explicación hasta el momento científica que nos indique si en septiembre tiembla más o si se espera que en septiembre ocurra otro sismo o si hay una correlación”, menciona en entrevista para UnoTV.

¿Tiembla más en México durante septiembre? Foto: Shutterstock

Asimismo, sobre la posibilidad de una relación entre sismos en diferentes zonas, como el de Venezuela y el de Colombia, la experta asegura que también es una coincidencia.

Y destacó que “el Servicio Geológico de Estados Unidos reporta 16 sismos en promedio de magnitud mayor a siete. Hoy coincidió que fueran en Latinoamérica, pero ya en el 2023 se tuvieron sismos en Turquía, en el norte de África, lo que pasa es que ahorita pues fueron muy cercanos”.

La maestra Delia también menciona que se tiene muy poco tiempo estudiando este fenómeno, pues en México lleva poco más de 100 años: “específicamente en 1906 que se instala el primer sensor. Eso no significa que no se sintieran los sismos antes”.

La brecha que podría causar un sismo de 8.5 en Ciudad de México

Uno de los temas que se tocaron dentro de la entrevista es el estudio de la Brecha de Guerrero, la cual lleva más de 100 años inactiva, pero que su ruptura podría ocasionar un sismo de gran magnitud en la capital mexicana.

“Llama la atención por su cercanía con la Ciudad de México. Está a 400 km, además en una zona muy turística entre Acapulco, Zihuatanejo y parte de Oaxaca” Delia Bello Segura, analista del Servicio Sismológico Nacional,

Cabe mencionar que la experta asegura que existen más brechas, como la que se ubica en el Golfo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Chiapas, así como otra en Colima.

Asimismo, explica que un sismo de magnitud 7 rompe entre 50 y 70 km, mientras que la ruptura de la brecha abarca desde la frontera entre Guerrero y Oaxaca hasta Zihuatanejo, aproximadamente.

Aunque puntualiza que, si se activa, no tiene por qué romper en su totalidad y podría hacerlo de forma parcial.

La importancia de los temblores

La maestra Delia Bello Segura también explica que los temblores se deben al constante movimiento de las placas que se encuentran flotando sobre el magma de la capa interior de la Tierra.

Asegurando que los movimientos de las placas tectónicas mantienen el equilibrio del planeta.

“Cuando una de las placas se introduce a la Tierra reportan que llega a girar un poquito, pero por otro lado, al separarse sale parte del magma, vuelve a generar parte de estas placas tectónicas y otra vez se regresa a su eje”, mencionó.

Esta actividad sísmica ayuda a la Tierra a la rotación de la misma y a mantenerse en el eje solar, lo que significa que la existencia de los temblores son sinónimo de una buena dinámica en la Tierra.

Es por esto que, como sociedad, recomienda revisar en dónde construimos y seguir los reglamentos de construcción de cada país.

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