Free Fire desbloquea anime y colaboraciones con Naruto y AAA como parte de su noveno aniversario

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Foto: jennifer Turrubiartes

Garena tiró la casa por la ventaba con Free Fire; pues durante el noveno aniversario del juego, anunció en el Festival Booyah que el juego contará con nuevas colaboraciones, modos de juego, y que incluso tendrá un anime.

Bajo el concepto de las “llamas del fénix”, esta campaña por los nueve años del videojuego, invita a los jugadores a portar con orgullo el estandarte de su comunidad.

Free Fire da el salto al anime con DayBreak

Durante el evento, realizado el pasado 24 de julio en el Auditorio BB de la Ciudad de México (CDMX), la desarrolladora también reunió a miles de jugadores con torneos, zonas temáticas, experiencias inmersivas y actividades que trasladaron el universo de Free Fire del celular al mundo real.

Uno de los anuncios que más encendió a la comunidad fue el nuevo vistazo a “Free Fire: DayBreak“, la adaptación al anime desarrollada por Garena junto con Kadokawa.

Durante la próxima Animole (12 y 13 de septiembre), se darán más detalles del anime

La serie llevará a los espectadores hasta New Dawn, una ciudad futurista dominada por la corporación Horizon, donde el misterioso Project Bloom será el eje de una historia completamente inédita. Aunque recuperará elementos conocidos del battle royale, la producción buscará expandir el universo de Free Fire con nuevos personajes, escenarios y conflictos.

El anime fue anunciado originalmente en 2024, pero fue durante el Festival Booyah donde los jugadores pudieron ver su primer tráiler oficial. Su estreno mundial está previsto para la primavera de 2027.

Naruto regresa para desatar el poder del Nueve Colas

Como si un anime no fuera suficiente, Garena también confirmó que Naruto Shippuden volverá a cruzar caminos con Free Fire durante septiembre de 2026.

La colaboración traerá nuevamente al Nueve Colas a Bermuda, además del regreso de la Aldea Oculta de la Hoja y la incorporación de Hinata, quien se unirá al evento con habilidades y elementos inspirados en el universo ninja.

Los jugadores también podrán acceder a nuevas Artes Ninja y contenido temático que promete transformar, una vez más, el campo de batalla en un escenario digno del mundo creado por Masashi Kishimoto.

La lucha libre mexicana vuelve al battle royale

Foto: Jennifer Turrubiartes

El Festival Booyah también sirvió para revelar “Free Fire x AAA 2.0: Rey de los Luchadores“, una colaboración que estará disponible del 31 de julio al 16 de agosto.

El crossover incorpora a Rey Mysterio con un bundle exclusivo inspirado en su emblemática máscara y su estilo dentro del ring. A él se suma el regreso de La Parka, quien vuelve con una versión renovada de su máscara y nuevos objetos coleccionables.

Entre las recompensas destacan una Pared Gloo, un Low Rider, la mochila inspirada en el Megacampeonato AAA, un emote especial para presumir el cinturón y diversos artículos cosméticos inspirados en la lucha libre mexicana.

Foto: Jennifer Turrubiartes

El estudio apostó por una celebración que mezcló competencia y anuncios de gran calibre. El resultado fue un evento que no solo festejó el pasado de Free Fire, sino que también unió a la comunidad con el battle royale y mostró el futuro de los próximos meses, con más crossovers, una expansión a la animación japonesa y nuevas experiencias para una comunidad que sigue creciendo nueve años después de su lanzamiento.

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