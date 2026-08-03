Humo de incendios forestales cubrirá parte de EE. UU.; ¿alcanzará a México?

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¿Puede llegar a México? Foto: Cuartoscuro

El humo generado por decenas de incendios forestales activos en el oeste de Estados Unidos volverá a cubrir gran parte del país durante esta semana y, de acuerdo con los modelos de pronóstico, la pluma de humo podría extenderse hasta el norte de México.

El pronóstico se da luego de que se hayan presentado más de 50 incendios forestales en el noroeste de Estados Unidos, una región golpeada por la sequía y los fuertes vientos que han favorecido la propagación de las llamas.

¿El humo de los incendios de Estados Unidos llegará a México?

Wildfire smoke is forecast to infiltrate both Seattle and Portland on Monday, then meander down the coast toward San Francisco on Tuesday, stretching hundreds of miles offshore of California.



In the Rockies, Plains and Midwest, wildfire haze will also thicken. pic.twitter.com/pytCeAZ9NM — Ben Noll (@BenNollWeather) August 3, 2026

De acuerdo con Ben Noll, meteorólogo estadounidense en The Washington Post, la nube de humo se desplazará hacia el oeste y el sur durante los próximos días, alcanzando, según el modelo, parte de la frontera norte de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).

No obstante, de acuerdo con el mapa del especialista, la presencia de humo en la atmósfera no implica automáticamente que exista una mala calidad del aire en superficie, ya que una parte importante de las partículas puede permanecer en capas altas de la atmósfera.

Las condiciones dependerán de la evolución de los vientos y de si el humo desciende a niveles cercanos al suelo.

¿Qué ciudades de EE. UU. tendrán mala calidad del aire por el humo?

Captura de pantalla W: @BenNollWeather

Las previsiones apuntan a que el humo provocará una disminución de la calidad del aire en varias ciudades del oeste estadounidense.

Entre ellas se encuentran:

Portland

Salem

Eugene

Bend

Seattle

Boise

Salt Lake City

Además, el humo también avanzará hacia la costa norte de California, alcanzando zonas como Eureka antes de desplazarse mar adentro cerca de San Francisco.

En contraste, el este de Estados Unidos tendría poca presencia de humo debido a que los vientos provenientes del sur impedirán su desplazamiento hacia esa región.

¿Qué contienen los humos de los incendios forestales?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (ANSES), los incendios de vegetación liberan gases y partículas contaminantes que pueden ser peligrosos para el organismo.

Entre los principales componentes se encuentran las partículas finas, consideradas especialmente dañinas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones. También destaca el monóxido de carbono, uno de los contaminantes más abundantes durante estos episodios.

Además, los humos pueden contener sustancias químicas como dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles como acroleína, formaldehído y benceno, así como otros compuestos semivolátiles.

Cuando los incendios alcanzan vehículos o construcciones, pueden incorporarse nuevos contaminantes provenientes de los materiales quemados.

¿Quiénes tienen mayor riesgo ante el humo?

Las personas que se encuentran cerca del incendio pueden presentar irritación en las vías respiratorias, pero los efectos pueden extenderse a poblaciones ubicadas en la dirección del viento, debido a que las partículas contaminantes pueden permanecer en el ambiente durante horas o incluso días.

Los grupos más vulnerables son:

Personas adultas mayores

Personas con enfermedades respiratorias

Bebés y lactantes

Personas con asma

Mujeres embarazadas

El neumólogo francés Bruno Crestani explicó que la exposición puede descompensar enfermedades que estaban controladas. Además, señaló que los efectos no se limitan al sistema respiratorio, ya que algunas partículas pueden llegar al torrente sanguíneo y favorecer problemas como descompensaciones de diabetes, infartos o accidentes cerebrovasculares.

Las partículas contaminantes también pueden desplazarse a largas distancias. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que los incendios forestales pueden liberar una “mezcla tóxica” capaz de deteriorar la calidad del aire incluso en regiones alejadas del lugar donde ocurre el siniestro.

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