Astrónomos logran medir una galaxia gigante y descubrieron que aún se sigue expandiendo

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Astrónomos lograron medir la galaxia IC 1101 Foto: Shutterstock

Astrónomos lograron medir la galaxia situada en el centro del cúmulo Abell 2029, conocida como IC 1101, compartiendo sus hallazgos en el archivo científico arXiv el 20 de julio.

Este estudio, encabezado por Carlos Marrero-de la Rosa del Instituto de Astrofísica de Canarias, junto a varios expertos de diversas instituciones, utilizó imágenes ultraprofundas tomadas por la cámara WFC del Telescopio Isaac Newton.

Logran medir una galaxia gigante

Un equipo de astrónomos logró medir el diámetro de la galaxia gigante IC 1101. Esto ayuda a responder la pregunta sobre el límite del tamaño de las galaxias en el universo.

Para lograrlo, el equipo de expertos utilizó la cámara WFC (Cámara de Gran Campo) del Telescopio Isaac Newton.

Ya con las imágenes, el siguiente problema era el brillo emitido por las estrellas cercanas, por lo que lograron, a través de un proceso de deconvolución, “limpiar” digitalmente el resplandor para ver únicamente la estructura real de los bordes.

Tras realizar esto, se explica que lograron encontrar el límite físico de la galaxia, con las medidas:

Radio: 260 kiloparsecs, equivalente a unos 850 mil años luz desde el centro hasta el borde.

Diámetro total: 520 kiloparsecs, es decir, aproximadamente 1.7 millones de años luz de lado a lado.

Cabe destacar que un kilopársec equivale a mil pársecs, lo que significa 3.26 años luz, o 3.086 × 10¹⁶ metros. Además, el diámetro de la Vía Láctea es de poco más de 30 kilopársecs, equivalente a 100 mil años luz, menciona la NASA.

Cabe señalar que este logro fue una colaboración entre expertos de diversos institutos y universidades, entre los que se encuentran.

Instituto de Astrofísica de Canarias

Departamento de Astrofísica, Universidad de La Laguna

Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica, Universidad de Valladolid

Laboratory for Disruptive Interdisciplinary Science (LaDIS), Universidad de Valladolid

Instituto de Astrofísica e Ciéncia do Espaço, Universidad de Lisboa

Institute of Space Sciences (ICE, CSIC), Campus UAB

School of Physics, University of New South Wales (UNSW Sydney), Sydney

Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA)

Departamento de Física, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales

Crecimiento continuo

Algo que los astrónomos encontraron, además de especificar un tamaño para IC 1101, es que los resultados respaldan la idea de que esta galaxia continúa creciendo mediante la incorporación e integración de galaxias menores, un proceso que podría seguir ocurriendo en la actualidad.

De acuerdo con los investigadores, este tipo de crecimiento por fusiones ayuda a explicar cómo galaxias gigantes como IC 1101 han alcanzado dimensiones tan grandes y continúan evolucionando con el paso del tiempo.

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