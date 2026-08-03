Cuidado con el “Adoptimo”: así estafan en redes sociales a quienes buscan adoptar mascotas

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Los casos de “Adoptimo” se han registrado en varias plataformas. Foto: Shutterstock

Si estás pensando en adoptar un perro o un gato, ten cuidado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre el “Adoptimo”, una nueva modalidad de fraude que engaña a personas que buscan darle un hogar a un animal de compañía.

De acuerdo con el organismo, los estafadores operan principalmente a través de redes sociales, donde engañan a quienes buscan adoptar de manera responsable.

¿Cuál es el modus operandi del Adoptimo?

¡Cuidado con el "Adoptimo"! 🐾 Las falsas adopciones de seres sintientes pueden usarse para pedir dinero por supuestos "envíos" o "atención veterinaria". Después del pago, quienes cometen el fraude desaparecen.



Si tienes dudas, llama a nuestra Línea de Seguridad y Chat de… pic.twitter.com/igFQZM1ZCm — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) August 2, 2026

El modus operandi de los delincuentes consiste en compartir fotografías e historias conmovedoras de mascotas que fueron víctimas de maltrato animal o que requieren un hogar.

Una vez que una persona interesada establece contacto para adoptar, los ciberdelincuentes argumentan que el perro o gato en cuestión se encuentra en otra ciudad del país o que, supuestamente, requiere atención veterinaria urgente.

Con este gancho, los estafadores solicitan depósitos para cubrir gastos médicos, traslado o hasta documentación del animal en cuestión.

Los montos solicitados pueden alcanzar entre 20 mil y 30 mil pesos. Una vez que reciben el dinero, los estafadores dejan de responder y nunca entregan al supuesto perro o gato, si es que el animal realmente existía.

¿En qué plataformas se han registrado casos de Adoptimo?

De acuerdo con los reportes atendidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el 83% de las publicaciones fraudulentas fueron difundidas a través de Facebook.

Por otro lado, WhatsApp registra 9%; seguido de TikTok, con 4%; y el 4% restante a través de páginas web apócrifas.

Asimismo, en el 73% de los casos, las víctimas son mujeres y en la mitad de los casos, se trata de personas jóvenes menores de 30 años.

Hasta el momento, el organismo ha atendido 84 reportes por Adoptimo, la mayoría de ellos durante el primer semestre del 2026.

¿Cómo evitar caer en el Adoptimo?

Ante esta situación, el Consejo Ciudadano hizo un llamado a la ciudadanía para prevenir ser víctimas de esta nueva modalidad de fraude y recomendó las siguientes medidas:

Dar preferencia a procesos de adopción que permitan conocer personalmente a la mascota , como las ferias organizadas en alcaldías o ayuntamientos.

, como las ferias organizadas en alcaldías o ayuntamientos. Verificar la identidad y referencias de la persona que promueve la adopción , así como confirmar que se trate de un refugio o asociación protectora.

, así como confirmar que se trate de un refugio o asociación protectora. No hacer depósitos o transferencias por adelantado sin corroborar la existencia del animal y la autenticidad del proceso de adopción.

sin corroborar la existencia del animal y la autenticidad del proceso de adopción. Conservar capturas de pantalla de la publicación, conversaciones, comprobantes de pago y cualquier dato de contacto.

Si planeas adoptar a un gato o perro y tienes dudas, el Consejo Ciudadano ofrece apoyo a través de su programa “CompAnimal” para realizar el trámite de manera segura.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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