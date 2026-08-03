De las Perseidas al eclipse parcial de Luna: los eventos astronómicos imperdibles de agosto de 2026

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Eventos astronómicos del mes de agosto. Foto: Getty Images

Este mes de agosto será uno imperdible para los amantes de la astronomía, la NASA destaca que durante estas semanas el cielo ofrecerá algunos de los fenómenos más esperados del año, desde la lluvia de meteoros Perseidas hasta un eclipse parcial de Luna visible en gran parte de América.

Si tienes pensado mirar al cielo durante este mes, estos son los eventos astronómicos que no te puedes perder.

Las Perseidas alcanzarán su máximo entre el 12 y 13 de agosto

Uno de los espectáculos más esperados será la lluvia de meteoros Perseidas, considerada una de las más brillantes y confiables del calendario astronómico.

Este fenómeno ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, esos fragmentos se incineran y producen las conocidas “estrellas fugaces“.

El pico de actividad ocurrirá durante la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13, con condiciones prácticamente ideales de observación debido a que coincidirá con la Luna nueva, lo que dejará un cielo mucho más oscuro y facilitará apreciar los meteoros.

En lugares alejados de la contaminación lumínica podrán observarse entre 50 y 100 meteoros por hora, muchos de ellos con largas estelas luminosas e incluso algunos bólidos o “bolas de fuego”, mucho más brillantes que una estrella convencional.

Para disfrutar mejor del fenómeno, la NASA recomienda buscar un sitio oscuro, permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante unos 30 minutos y observar el cielo a simple vista, ya que no se requiere telescopio ni binoculares, el mejor momento será en las horas previas al amanecer.

Eclipse solar total el 12 de agosto

Ese mismo día ocurrirá uno de los eventos astronómicos más importantes del año, un eclipse solar total.

La franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de España, una pequeña parte de Portugal y Rusia, donde el Sol quedará completamente cubierto por la Luna durante algunos minutos, en otras regiones del hemisferio norte podrá apreciarse como eclipse parcial.

En el caso de México, este eclipse no será visible, aunque la NASA realizará una transmisión en vivo para que personas de todo el mundo puedan seguir el fenómeno.

Venus brillará como nunca en el cielo vespertino

Después del atardecer, agosto también ofrecerá una excelente oportunidad para observar a Venus.

Entre el 14 y el 16 de agosto, el planeta alcanzará su máxima elongación oriental, es decir, el punto en el que aparentará estar más alejado del Sol desde la perspectiva de la Tierra.

Gracias a ello, Venus se convertirá en el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna y podrá localizarse fácilmente hacia el oeste poco después de la puesta del Sol.

La Luna llena del Esturión llegará el 26 de agosto

Otro de los momentos destacados será la Luna llena del Esturión, que ocurrirá el 26 de agosto.

Este nombre proviene de pueblos originarios de Norteamérica, quienes asociaban esta época del año con la abundancia de esturiones en lagos y ríos, facilitando su pesca.

La Luna llena marcará además el inicio de una serie de observaciones que culminarán con el eclipse lunar de finales de mes.

Eclipse parcial de Luna cerrará el mes

El último gran evento astronómico de agosto llegará durante la noche del 27 al 28 de agosto, cuando ocurra un eclipse parcial de Luna.

De acuerdo con la NASA, el fenómeno será visible desde gran parte de América del Norte y América del Sur, además de algunas zonas de Europa y África.

Durante el eclipse, una gran parte del disco lunar quedará cubierta por la sombra de la Tierra, ofreciendo un espectáculo especialmente llamativo para quienes tengan cielos despejados.

¿Cómo observar mejor estos fenómenos?

La NASA recomienda seguir algunas medidas sencillas para disfrutar de los eventos astronómicos:

Buscar lugares con poca contaminación lumínica.

Consultar el pronóstico del tiempo para asegurarse de que el cielo estará despejado.

Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 30 minutos antes de observar.

No utilizar telescopios ni binoculares para las Perseidas, ya que el fenómeno se aprecia mejor a simple vista.

En caso de observar un eclipse solar, hacerlo únicamente con filtros solares certificados o lentes especiales para eclipses.

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