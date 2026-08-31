GAMERGY 2026: así se vivió el gran evento dedicado a la comunidad gamer

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Foto: UnoTV

Telcel GAMERGY México 2026 llegó a su fin después de tres días de competencias, videojuegos, música, cosplay y creadores de contenido en Expo Santa Fe.

La comunidad gamer se reunió durante el fin de semana en la Ciudad de México para disfrutar de la quinta edición de Telcel GAMERGY México 2026, evento que del 28 al 30 de agosto convirtió a Expo Santa Fe en un punto de encuentro para los aficionados a los videojuegos, los esports y la cultura digital.

A lo largo de tres jornadas, los asistentes pudieron participar en arenas de gaming, encontrarse con creadores de contenido, disfrutar de música en vivo y presenciar algunas de las competencias que llevaron a jugadores de distintos países hasta la capital mexicana. Pero, ¿qué pasó durante GAMERGY 2026?

Los esports fueron protagonistas de GAMERGY 2026

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue el FIFAe Continental Championship by eCONCACAF, competencia oficial del ecosistema FIFAe que reunió a representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El torneo se disputó durante los tres días del festival con competencias de eFootball Mobile, eFootball Console y Rocket League, como parte del camino hacia las competencias internacionales de FIFAe.

De esta manera, GAMERGY no sólo ofreció partidas para el público, sino que también se convirtió en escenario de una competencia internacional de esports.

Fortnite, Free Fire y Minecraft también tuvieron su momento

Los battle royale y otros títulos populares también ocuparon un espacio importante durante el festival.

En Fortnite, cuatro jugadores llegaron a la gran final del primer split de Telcel Challenger Battle Series, donde compitieron por una bolsa superior a 53 mil pesos en premios, además de disputar el campeonato frente al público.

Mientras tanto, Free Fire tuvo una de sus competencias más importantes con la final de Dragon Fest, torneo organizado por Quisqueya Esports que reunió a 15 equipos después de una fase en la que originalmente participaron 70 escuadras. La final se disputó con los equipos compitiendo en cinco mapas y acumulando puntos hasta definir al campeón.

Minecraft también formó parte de la programación con el Mundial PvP, sumándose a la variedad de competencias que buscaron llevar la experiencia competitiva directamente al público.

GAMERGY no fue sólo para competir

Aunque los esports fueron uno de los grandes atractivos, GAMERGY 2026 buscó reunir a distintas comunidades alrededor de los videojuegos.

El festival contó con arenas de juego, experiencias de marcas, encuentros con creadores, Artist Alley, una zona dedicada a desarrolladores independientes, comida y mercancía, además de actividades para diferentes edades.

También hubo espacio para el cosplay. El domingo 30 de agosto se realizó un concurso dedicado exclusivamente a personajes de videojuegos, con una bolsa de 10 mil pesos para los tres primeros lugares.

El cosplay también se apoderó de GAMERGY 2026

Foto: UnoTV

Los videojuegos no sólo estuvieron presentes en las pantallas durante GAMERGY 2026, pues los asistentes también llevaron a Expo Santa Fe a algunos de sus personajes favoritos a través del cosplay.

Uno de los momentos que reunió a la comunidad ocurrió el domingo 30 de agosto, cuando se realizó el concurso de cosplay con temática de videojuegos, en el que los participantes pudieron mostrar sus caracterizaciones frente al público y competir por premios.

Con disfraces, maquillaje y accesorios, los cosplayers dieron vida a personajes conocidos por los gamers y demostraron que la cultura de los videojuegos también puede salir de las consolas para convertirse en una forma de expresión y creatividad.

Después de tres días de actividades, Telcel GAMERGY México 2026 cerró su quinta edición en Expo Santa Fe con una propuesta que mezcló videojuegos, esports, música, cosplay y entretenimiento.

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