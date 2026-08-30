Se agota el tiempo: estas líneas tienen hoy y mañana para registrarse

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Terminación 1 tiene hasta el 31 de agosto para registrarse. Foto: Getty Images

Las líneas telefónicas con terminación 1 tienen hoy domingo 30 y mañana lunes 31 de agosto de 2026 como últimos días para realizar la vinculación de sus datos con su compañía telefónica y evitar la suspensión temporal de llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

La fecha corresponde al calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para asociar las líneas celulares con una persona titular.

El trámite debe realizarse directamente con la empresa telefónica y es gratuito. Puede hacerse desde las plataformas digitales del operador o de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes.

¿Qué pasa si no se registran las líneas con terminación 1 ?

Si una línea cuyo número termina en 1 no es vinculada antes del lunes 31 de agosto, la compañía telefónica podrá suspender temporalmente el servicio durante las 72 horas posteriores a la fecha límite.

La suspensión implica que el usuario podría quedarse sin llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

Sin embargo, la medida no significa que el número se pierda de manera definitiva. Incluso con el servicio suspendido, la línea conserva la función de realizar llamadas de emergencia.

Una vez que el titular complete el proceso de vinculación, la empresa telefónica deberá restablecer los servicios de la línea.

¿Cómo registrar una línea celular?

El registro se realiza con la compañía telefónica que proporciona el servicio. De acuerdo con la información de la CRT, existen dos opciones:

Desde el celular: ingresar a la plataforma de la compañía telefónica y realizar la vinculación.

ingresar a la plataforma de la compañía telefónica y realizar la vinculación. De forma presencial: acudir a un Centro de Atención a Clientes (CAC) del operador.

Para completar el procedimiento únicamente se requiere:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

El trámite también puede realizarse aunque la línea esté suspendida o no tenga saldo, debido a que la navegación en las plataformas de los operadores no consume datos.

Este es el calendario para registrar tu celular

La fecha límite depende del último número de la línea telefónica:

Terminación 1: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Terminación 2: 15 de septiembre

15 de septiembre Terminación 3: 30 de septiembre

30 de septiembre Terminación 4: 15 de octubre

15 de octubre Terminación 5: 31 de octubre

31 de octubre Terminación 6: 15 de noviembre

15 de noviembre Terminación 7: 30 de noviembre

30 de noviembre Terminación 8: 15 de diciembre

15 de diciembre Terminación 9: 31 de diciembre

Las líneas de pospago que ya están asociadas con una persona desde su contratación no necesitan realizar nuevamente el procedimiento.

El registro busca que cada número telefónico esté asociado con una persona identificada y reducir el anonimato relacionado con delitos como fraude y extorsión telefónica.

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