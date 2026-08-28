Regreso a clases: alertan por fraudes, apps falsas y otros riesgos digitales 

GENERANDO AUDIO...

Ciberseguridad para este regreso a clases. Foto: Shutterstock

El regreso a clases ya no implica únicamente la compra de cuadernos, uniformes o dispositivos tecnológicos. En un entorno cada vez más conectado, también representa un momento clave para fortalecer la seguridad digital de estudiantes, padres de familia y docentes, ante el aumento de amenazas cibernéticas que suelen intensificarse durante esta temporada.

De acuerdo con especialistas de SCILabs de Scitum, empresa líder en ciberseguridad en México y Latinoamérica, el sector educativo ha sido el tercero más afectado por brechas de información y el octavo más afectado por ransomware en Latinoamérica durante el primer semestre de 2026.

En ese sentido, los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de compras en línea, trámites escolares digitales y el uso cotidiano de plataformas educativas para desplegar campañas de fraude, sitios web falsos, aplicaciones fraudulentas y robo de información personal.

¿Cuáles son los riesgos digitales durante el regreso a clases?

Entre las amenazas más frecuentes destacan:

Correos electrónicos y mensajes fraudulentos (phishing): aparentan provenir de instituciones educativas o proveedores de servicios, con la intención de obtener credenciales de acceso a plataformas o instalar software malicioso.

Foto: Scitum,

Conexiones “gratuitas” a WiFi: a través de redes abiertas, atacantes con herramientas básicas pueden interceptar lo que se envía, como contraseñas, credenciales de acceso, mensajes, fotos y datos bancarios.

Foto: Scitum,

Sitios web falsos: son utilizados para realizar compras de útiles, uniformes o materiales escolares.

Foto: Scitum,

Aplicaciones gratuitas: algunas prometen resolver “necesidades básicas” escolares, como ecuaciones, convertir archivos o descargar información, pero pueden ser una forma de disfrazar malware y derivar en filtraciones de información personal o compromiso de dispositivos.

Foto: Scitum,

De acuerdo con SCILabs, uno de los principales vectores de acceso inicial utilizado por variantes de ransomware es el software pirata, además de los correos de phishing.

Compartir información de más en redes sociales: una aparentemente inofensiva foto del primer día de clases puede revelar datos como el nombre de la escuela, la ruta de transporte o el itinerario de los estudiantes.

Con esta información, un acosador puede construir un perfil completo y actuar de forma malintencionada.

“Así como revisamos que la mochila contenga todo lo necesario para el inicio del ciclo escolar, también es importante asegurarnos de que nuestra vida digital esté protegida. La prevención y los buenos hábitos de ciberseguridad son fundamentales para reducir riesgos y disfrutar de una experiencia digital más segura”, señaló Murena Lavín, Coordinadora de SCILabs de Scitum TELMEX.

Recomendaciones para una mochila digital más segura

Ante este panorama, Scitum recomienda a estudiantes, padres y docentes:

Verificar la legitimidad de sitios web y correos electrónicos antes de realizar compras o trámites escolares. Revisar siempre la dirección completa y el dominio de los correos.

Activar la autenticación multifactor en cuentas de correo y plataformas educativas.

Desconfiar de promociones, descuentos o mensajes que generen sentido de urgencia.

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, tanto en teléfonos inteligentes como en computadoras y tablets, especialmente en los equipos que puedan ser asignados al uso por parte de menores de edad.

Mantener dispositivos y aplicaciones actualizadas, con las últimas versiones de software y la instalación de todos los parches de seguridad disponibles.

Evitar compartir información personal o académica en espacios públicos o redes sociales. Difuminar información sensible en fotos, revisar la configuración de privacidad de redes sociales y ser conscientes de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.

Evitar conectarse a redes WiFi gratuitas o abiertas, siempre utilizar redes confiables y desactivar la conexión automática de dispositivos, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

La educación en materia de ciberseguridad debe formar parte de los hábitos cotidianos de las familias, especialmente en una época donde gran parte de las actividades académicas y administrativas se desarrollan a través de medios digitales.

Para conocer más recomendaciones y buenas prácticas sobre seguridad digital durante el regreso a clases y en cualquier otro momento, SCILabs de Scitum pone a disposición de todas las personas Securipedia, su espacio de divulgación y concientización en ciberseguridad.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.