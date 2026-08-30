NASA lanza el telescopio Roman: busca crear un nuevo mapa del Universo

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El telescopio Roman de la NASA fue lanzado al espacio. Fotos: AFP

La NASA lanzó este domingo el telescopio espacial Roman, un observatorio diseñado para estudiar grandes regiones del Universo y ayudar a los científicos a investigar algunos de sus principales misterios, entre ellos la materia oscura y la energía oscura. El aparato fue puesto en órbita a las 07:26 horas locales (11:26 GMT) mediante un cohete Falcon Heavy de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos.

El lanzamiento representa el inicio de una misión con la que la agencia espacial estadounidense busca construir un nuevo y amplio catálogo de objetos celestes. El telescopio Roman realizará observaciones en el espectro infrarrojo y permitirá analizar enormes extensiones del cielo desde un punto situado a aproximadamente 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.

Está previsto que el observatorio tarde alrededor de 100 días en llegar a su posición de observación. Desde ahí trabajará de manera complementaria con otros instrumentos espaciales y terrestres, entre ellos los telescopios James Webb y Hubble, así como el Observatorio Vera C. Rubin y la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea.

¿Qué estudiará el telescopio Roman de la NASA?

Una de las principales tareas del Roman será investigar cómo ha evolucionado el Universo y obtener información que permita comprender mejor su expansión.

El observatorio cuenta con un campo de visión más de 100 veces mayor que el del Hubble y significativamente más amplio que el del James Webb. Esta característica permitirá analizar grandes zonas del cielo en periodos relativamente cortos y elaborar un catálogo de enormes dimensiones.

Entre sus objetivos científicos se encuentra la detección de miles de exoplanetas y decenas de miles de supernovas, fenómenos relacionados con la muerte explosiva de estrellas.

La información obtenida también permitirá estudiar la distribución y evolución de las galaxias y otros objetos astronómicos. De acuerdo con científicos de la misión, el catálogo ayudará a establecer qué tan frecuentes son sistemas planetarios similares al nuestro.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, describió el proyecto como una misión que dará a la humanidad “un nuevo atlas del universo“.

Roman investigará la materia oscura y la energía oscura

Otro de los objetivos centrales de la misión será estudiar la materia oscura y la energía oscura, dos componentes cuya naturaleza todavía no se comprende por completo.

Los científicos estiman que ambos fenómenos representan aproximadamente 95% del Universo. La materia oscura no puede observarse directamente mediante la luz, pero sus efectos gravitacionales permiten inferir su presencia y su influencia sobre las estructuras cósmicas.

La energía oscura, por su parte, está relacionada con la aceleración de la expansión del Universo. Precisamente, el Roman buscará obtener información que permita comprender mejor este proceso y determinar si los modelos utilizados actualmente para explicar la evolución cósmica son suficientes.

Su capacidad para observar en infrarrojo será fundamental, ya que permitirá detectar luz procedente de objetos que emitieron esa radiación hace miles de millones de años. De esta manera, los investigadores podrán estudiar etapas muy antiguas de la historia del Universo.

¿Por qué el telescopio Roman es diferente al Hubble y Webb?

El telescopio espacial Roman no pretende sustituir al Hubble ni al James Webb. La misión está diseñada para complementar las capacidades de ambos observatorios.

Mientras que el Webb destaca por su capacidad para realizar observaciones profundas y detalladas de determinados objetos, el Roman tendrá la posibilidad de cubrir grandes áreas del cielo.

Esa diferencia permitirá combinar observaciones panorámicas con estudios de mayor precisión. Los resultados también podrán compararse con información obtenida desde la Tierra por proyectos como el Observatorio Rubin, ubicado en Chile, y con las observaciones de Euclid.

El Roman lleva el nombre de Nancy Grace Roman, astrónoma estadounidense que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de los programas espaciales de astronomía de la NASA y es conocida como la “madre del Hubble”.

¿Cuándo comenzará a entregar información el Roman?

Antes de iniciar plenamente sus observaciones científicas, el telescopio deberá completar el trayecto hasta su posición de operación y pasar por las etapas de preparación y calibración de sus instrumentos.

Una vez que comience su trabajo, el volumen de información será considerable. El equipo de la misión estima que el observatorio producirá alrededor de 1.3 terabytes de datos diariamente.

La información estará disponible para científicos y público, aunque la cantidad de datos requerirá sistemas especializados para su almacenamiento y procesamiento.

Los investigadores también esperan que las observaciones permitan encontrar fenómenos que actualmente no pueden anticiparse. Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman, señaló que estudios recientes han planteado dudas sobre algunos aspectos de los modelos utilizados para explicar la expansión temprana del Universo.

“Observaciones recientes apuntan a que nuestro modelo estándar del universo es incorrecto“, afirmó McEnery, al explicar que el Roman permitirá poner a prueba esas hipótesis con una cantidad mayor de información.

La expectativa de la misión es que sus resultados no sólo ayuden a responder preguntas existentes, sino que también generen nuevos interrogantes sobre el origen, evolución y composición del Universo. De acuerdo con el equipo científico, algunos de los descubrimientos más relevantes podrían ser precisamente aquellos que actualmente no es posible anticipar.

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