Gas natural: qué es, para qué sirve y por qué es clave en México

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¿De dónde se extrae el gas natural? Foto: Shutterstock

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los primeros resultados del análisis realizado por la Comisión de Gas No Convencional, un grupo de especialistas encargado de evaluar la viabilidad del aprovechamiento del gas natural en México.

Además del debate sobre el fracking como método de extracción, el tema volvió a poner sobre la mesa una pregunta frecuente: ¿qué es el gas natural, para qué se utiliza y por qué es importante para México?

Durante la presentación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), explicó que el grupo de especialistas evaluó las técnicas de exploración y extracción del gas natural, así como sus posibles impactos ambientales, sociales y económicos.

“El propósito fue realizar una evaluación rigurosa de las técnicas de exploración y extracción, así como sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas. También se revisaron las normas de estándar para protección ambiental”. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti

¿Qué es el gas natural?

El gas natural es actualmente el principal combustible utilizado para generar electricidad en México, por encima del carbón, el combustóleo y el coque de petróleo, que producen mayores emisiones contaminantes.

Alma América Porres Luna, doctora en Geofísica y experta en hidrocarburos, explicó que el consumo nacional alcanzó 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios durante 2025.

De dicha cantidad, 58% se destina a electricidad, 19% en autoconsumo en Pemex, 12% para la industria y 11% en hogares y comercio.

La experta mencionó que el 70% de la electricidad se genera con gas natural.

¿Cómo se abastece el consumo de gas natural?

México importa de Estados Unidos (EE. UU.) el 75% de la demanda total de gas natural que consume, mientras que el 25% restante corresponde a la producción nacional.

Desde 2010, las importaciones de gas natural han aumentado año con año, mencionó.

“Sin medidas, el consumo de gas natural en México podría proyectarse, como dije, actualmente tenemos aproximadamente 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios, pero si nosotros lo proyectamos sin medidas gubernamentales para reducir la demanda a nivel nacional, el consumo de gas natural seguiría creciendo para los próximos años. Para el 2030, estaríamos en 10.8 miles de millones de pies cúbicos diarios. Esto es una proyección para el 2030”, detalló la experta.

¿De dónde viene el gas natural importado a México?

El 93% del gas importado proviene de yacimientos no convencionales, donde el gas natural está atrapado en rocas de muy baja permeabilidad, por lo que requiere técnicas especiales para extraerlo.

Por otro lado, el 7% restante es de yacimientos convencionales, donde el gas natural está acumulado en rocas porosas y permeables, por lo que fluye fácilmente a los pozos de extracción.

¿Dónde hay gas natural de yacimientos no convencionales en México?

El potencial de gas natural en yacimientos no convencionales se estima en 141.5 millones de millones de pies cúbicos, distribuidos en tres cuencas:

Burgos , en el noreste del estado de Tamaulipas, con 53.8 millones de millones de pies cúbicos

, en el noreste del estado de Tamaulipas, con 53.8 millones de millones de pies cúbicos Sabinas-Burro-Picachos , entre los estados de Coahuila y Nuevo León, con 67.0 millones de millones de pies cúbicos

, entre los estados de Coahuila y Nuevo León, con 67.0 millones de millones de pies cúbicos Tampico-Misantla, entre Veracruz y el sur de Tamaulipas, con 20.7 millones de millones de pies cúbicos

Paulina Gómora Figueroa, jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó que los recursos potenciales de gas en millones de millones de pies cúbicos deben evaluarse para conocer el volumen real del gas que pueda ser aprovechado.

Aunque el Gobierno federal busca fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, por ahora, no se ha autorizado la explotación de estos recursos mediante la técnica de fracking.

Sin embargo, el objetivo es determinar en qué regiones del país podría ser viable su aprovechamiento, con base en estudios y evidencia científica.

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