Agua salada, clave para aplicar el “fracking” en yacimientos de gas natural en México

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Sheinbaum busca depender menos de EE.UU. en gas natural. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que pueden proceder con el “fracking” para extraer gas natural si emplean agua salada en lugar de agua dulce para la fracturación.

Durante su conferencia mañanera, presentó las conclusiones del panel de expertos, quienes consideraron que era viable usar ese método, criticado por ecologistas por el uso de químicos y agua.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Los especialistas recomendaron evitar el uso de agua dulce, destinada para consumo humano, en la perforación bajo presión.

Por ello, Claudia Sheinbaum indicó que contemplan usar agua salada del subsuelo que no sea apta para consumo humano, agrícola y ganadero.

Asimismo, el grupo técnico recomendó emplear agua reciclada, consultar a la población donde se explotará el gas natural y acelerar el uso de fuentes renovables.

Claudia Sheinbaum indicó que revisarán primero si hay agua salada con las condiciones necesarias para el “fracking”. Garantizó que habrá un acompañamiento de expertos durante el proceso.

“Queremos seguir trabajando para que (…) nos digan con qué tecnologías hay que hacerlo”, precisó.

¿Qué es el “fracking”?

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha retomado el “fracking” después de que Andrés Manuel López Obrador se opuso a este método.

Dicha práctica inyecta a presión grandes volúmenes de fluido para fracturar rocas que tienen atrapado gas y petróleo en su interior, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

El “fracking” convencional combina los métodos de perforación horizontal y fracturación hidráulica que existen desde mitad del siglo XX, pero con avances técnicos que han permitido aplicarse en yacimientos no convencionales.

Greenpeace precisa que esta técnica permite extraer gas natural y petróleo de rocas de baja permeabilidad a profundidades de entre mil y 5 mil metros.

Se inyecta una alta presión de mezcla de agua, arena y cientos de aditivos químicos para fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos.

Sin embargo, Greenpeace señala los siguientes riesgos que afectan directamente a recursos vitales:

Limita el uso del agua potable en zonas adyacentes porque requieren entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos de agua para llevar a cabo el proceso

Contamina mantos freáticos y aguas superficiales, ya que el líquido de fractura contiene entre 1 a 2% de aditivos químicos altamente tóxicos y cancerígenos, incluyendo benceno, tolueno, xileno, metanol, y 2-butoxietanol

Contamina los suelos porque entre el 9 y el 80% del fluido inyectado regresa a la superficie.

Genera emisiones de metano (CH4)

Genera sismos, según una investigación de la Universidad Cornell

Daña los ecosistemas y produce pérdida de biodiversidad.

Fragmenta el hábitat y produce erosión del suelo

El interés del Gobierno mexicano en el gas natural

El gobierno de Claudia Sheinbaum busca avanzar con su plan energético para lograr una soberanía energética. Con ello, buscan reducir su dependencia a Estados Unidos, de donde se importa el 75% del gas natural.

México tiene grandes yacimientos de gas natural en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La presidenta ha asegurado que sólo procederán con el “fracking” si tiene suficiente evidencia científica de que su práctica no afectará al medio ambiente.

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