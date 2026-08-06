¿Has visto estos emojis? Cuidado, podrían ofrecer armas

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Venden armas en redes sociales. Foto: Pexels/Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca alertó sobre la venta de armas a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería. De acuerdo con las declaraciones del fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, los delincuentes usan palabras claves y emojis para evadir los sistemas de moderación.

Emojis y palabras claves: así venden armas a través de redes sociales

En conferencia de prensa, el fiscal del estado informó que se ha detectado la venta de armas en grupos de compraventas, páginas de coleccionismo, artículos deportivos, seguridad privada o accesorios tácticos.

Las principales plataformas que utilizan para ofrecer estos productos son el Marketplace de Facebook o grupos cerrados de Telegram. Para evitar los filtros de seguridad de estas páginas, suelen usar fotografías ambiguas, palabras modificadas, códigos, emojis o referencias indirectas.

“No son tan evidentes, no te ponen la palabra arma, te ponen resortera, te ponen cohetes, palabras que van asociadas de alguna manera al tema de armas y al momento que tu le comienzas a dar seguimiento sabes que se refieren directamente al tema de armas”

Sobre el tema de los emojis, Bernardo Rodríguez Alamilla mencionó que usan caracteres que hacen referencia o tienen características de este tipo de situaciones.

Así se hace la compra-venta de armas en redes sociales

Las personas interesadas en comprar son trasladadas a aplicaciones de mensajería donde se acuerdan las condiciones de las transacciones y se realizan las citas en lugares públicos para llevarlas a cabo, como estacionamientos o centros comerciales, donde también se hacen los pagos en dinero en efectivo.

“Las armas comercializadas, principalmente de fabricación norteamericana y brasileña, alcanzan precios promedio de 45 mil pesos para armas cortas y 75 mil pesos para armas largas, y que su ingreso al país podría estar vinculado con rutas provenientes de las fronteras con Estados Unidos y Guatemala”, agregan las autoridades.

Algunos de los emojis utilizados en la venta de armas por redes sociales

Según reportes, el código visual empleado por usuarios en redes sociales para la venta de armas está conformado por emojis como los siguientes:

🛠️ Herramientas: el martillo, la llave inglesa o el taladro se colocan junto a la palabra “juguetes” o “herramientas de trabajo” para simular la venta de equipo de construcción o ferretería

🎯 Tiro al blanco: el emoji de tiro al blanco u otros de temas deportivos como balones o cañas de pescar se usan para disfrazar los catálogos en grupos públicos bajo la fachada de artículos de cacería, senderismo o campismo

🔫 Pistola de agua: aunque las plataformas cambiaron el revólver real por un juguete, se sigue empleando para denotar el artículo que realmente se vende

Casco militar o Ninja: utilizados para hacer referencia directa a personas armadas, equipo táctico de protección o armas largas de uso exclusivo del Ejército

📦 Paquete o Caja: indica la disponibilidad de envíos discretos

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