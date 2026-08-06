Meta lanza Muse Code, su nueva IA para programar y competir con OpenAI
Meta lanzó Muse Code, una inteligencia artificial (IA) capaz de escribir código de software de manera autónoma, este miércoles.
Con esto, marca su entrada en el segmento más lucrativo del competitivo mercado de la IA generativa.
La programación asistida se ha convertido en el principal generador de ganancias de la IA, más allá de los bots conversacionales como ChatGPT y Gemini.
¿Qué puede hacer Muse Code?
El software, según dijo Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), puede planear la ejecución de un proyecto, dividirlo en tareas, escribir programas y verificar el resultado.
También puede delegar tareas a otros “subagentes”, dijo el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en su red social Threads.
Microsoft fue pionero en este segmento con GitHub Copilot, antes de que surgiera la generación de los llamados “agentes”, capaces de ejecutar al tiempo varias tareas complejas.
Es el caso de Claude Code de Anthropic, Codex de OpenAI y Cursor, cuya adquisición por parte de SpaceX de Elon Musk está casi completa.
Muse Code, actualmente en su versión beta, se cobra por uso y no por suscripción, a un precio más bajo que el de sus competidores, como parte de una estrategia deliberada para ganar terreno en el mercado.
Meta apuesta fuerte por la inteligencia artificial
El gigante de las redes sociales, cuyas ganancias se basan casi que por completo en la publicidad, busca así monetizar directamente sus modelos de IA, bajo la presión de los inversores preocupados por la escala de sus gastos.
A mediados de 2025, Mark Zuckerberg gastó más de 14 mil millones de dólares para adquirir una participación del 49% en Scale AI. Nombró a su entonces director ejecutivo, Alexndr Wang, como jefe de Meta Superintelligence Labs, donde incorporó también a altos ejecutivos de OpenAI, Anthropic y Google.
Un incidente de seguridad que involucró una versión anterior del modelo de Meta, Muse Spark 1.1, fue revelado el miércoles por el medio especializado en tecnología The Information.
Durante una prueba de ciberseguridad realizada por un proveedor especializado, Irregular, Muse Spark obtuvo acceso a los sistemas de una compañía cuya identidad aún no ha sido revelada.
El incidente, del que no se conoce la fecha en que ocurrió, fue causado por “un error en la configuración” del proveedor, dijo un portavoz de Meta a la AFP. También prometió la eventual publicación de un informe detallado de investigación.
Dos incidentes similares han ocurrido en las últimas semanas durante pruebas parecidas en OpenAI y Anthropic, cuyos modelos tomaron ventaja de los entornos mal aislados para acceder sin autorización a sistemas informáticos reales.
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