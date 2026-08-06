¿Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto? Estas son las recomendaciones de la NASA

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Así podrás ver el eclipse de sol del 12 de agosto. Foto: Pexels

El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que será visible en algunos países del norte del planeta, mientras que millones de personas en otras regiones del hemisferio norte podrán apreciar un eclipse parcial. Ante este fenómeno, la NASA emitió una serie de recomendaciones para observarlo sin poner en riesgo la vista.

La agencia espacial recordó que solo durante la totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco del Sol, es seguro retirar la protección ocular. En cualquier otra fase del eclipse es indispensable utilizar gafas para eclipses o filtros solares certificados.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura? Estas son las fases, según la NASA

La NASA explicó que la observación segura del eclipse depende de la fase en la que se encuentre el fenómeno.

On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.



Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.



Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7 — NASA (@NASA) August 5, 2026

Fase 1: Eclipse parcial (con gafas para eclipses)

La Luna comienza a cubrir parcialmente el disco del Sol. Dependiendo del lugar desde donde se observe, esta etapa puede prolongarse durante más de una hora

Fase 2: Anillo de diamante (con gafas para eclipses)

Pocos segundos antes de la totalidad aparece el llamado anillo de diamante, un brillante destello de luz solar que atraviesa los valles de la Luna

Fase 3: Perlas de Baily (con gafas para eclipses)

En esta etapa solo los valles más profundos del borde lunar permiten el paso de la luz solar, formando pequeños puntos luminosos conocidos como Perlas de Baily

Fase 4: Totalidad (sin gafas para eclipses)

Únicamente quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán observar esta fase, cuando la Luna cubre por completo el Sol

La NASA señala que la totalidad del eclipse puede durar desde unos segundos hasta poco menos de dos minutos y medio, dependiendo de la ubicación.

Fase 5: Anillo de diamante (con gafas para eclipses)

Al concluir la totalidad, reaparece el anillo de diamante, señal de que la luz solar comienza a emerger nuevamente. En ese momento es necesario volver a colocarse las gafas para eclipses

Importante: Nunca es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada, excepto durante la totalidad del eclipse solar.

¿Qué protección recomienda la NASA para observar el eclipse?

La NASA recomienda utilizar gafas para eclipses o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

La agencia enfatiza que los lentes de sol convencionales no sirven para observar un eclipse, por muy oscuros que parezcan.

Además, advierte que nunca se debe mirar el Sol a través de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se usan gafas para eclipses, ya que los rayos solares concentrados pueden perforar el filtro y provocar lesiones oculares graves. Estos equipos solo deben utilizarse con filtros solares especiales colocados en la parte frontal del dispositivo.

Si no se cuenta con protección certificada, la NASA recomienda recurrir a métodos de observación indirecta, como un proyector estenopeico, o aprovechar las sombras que proyectan las hojas de los árboles, las cuales pueden mostrar la silueta del eclipse sin necesidad de mirar directamente al Sol.

¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

El eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona del noroeste de Portugal.

En tanto, el eclipse parcial podrá observarse en gran parte del hemisferio norte, incluyendo la mayor parte de Canadá, regiones del norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África.

En algunos puntos de Europa continental y África, el Sol se pondrá mientras aún permanezca parcialmente eclipsado, ofreciendo la posibilidad de observar un eclipse durante el atardecer.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del eclipse?

Para quienes no se encuentren dentro de la trayectoria del fenómeno, la NASA transmitirá el eclipse solar en vivo, en inglés, a partir de la 11:15 horas de la CDMX del 12 de agosto de 2026, a través de su sitio oficial.

Por otro lado, se podrá seguir en una transmisión en vivo, a través de la Web TV de la ESA y YouTube.

Otros sitios como Time and Date, también transmitirán en vivo el eclipse solar que durará 2 minutos y 18 segundos.

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