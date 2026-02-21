Grupos vulnerables en mayor riesgo ante el fraude digital impulsado por inteligencia artificial

GENERANDO AUDIO...

Adultos mayores, personas sin alfabetización digital y menores de edad concentran los mayores niveles de exposición a robo de identidad, grooming y fraudes potenciados por inteligencia artificial. En México se reportaron alrededor de seis millones de fraudes digitales en 2024, mientras casi cinco mil denuncias por ciberacoso sexual contra menores fueron registradas en un periodo de poco más de dos años.

Los grupos vulnerables enfrentan un entorno digital cada vez más complejo y peligroso, marcado por el crecimiento del fraude en línea y el uso de inteligencia artificial para sofisticar ataques. Iván Ramos, Field CTO para Latinoamérica de F5 alertó sobre el impacto creciente del robo de identidad, el phishing personalizado y el grooming en estos sectores de la población, en un contexto donde la transformación digital avanza más rápido que la educación y la regulación.

En el caso de menores de edad, la problemática adquiere otra dimensión, aunque suelen demostrar habilidades avanzadas en el uso de dispositivos, la ausencia de supervisión adecuada los expone a amenazas como el grooming, modalidad en la que un adulto suplanta la identidad de otro menor para generar confianza con fines delictivos, además del ciberacoso y la exposición a contenido inapropiado.

La magnitud del fenómeno se explica por la amplia penetración digital en la infancia mexicana, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 82.3% de la población de entre 6 y 17 años utilizó internet en los tres meses previos al levantamiento, lo que equivale a aproximadamente 21.9 millones de menores, además, el 62.3% fue usuario de redes sociales, es decir, alrededor de 16.6 millones.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes reportó que entre mayo de 2022 y julio de 2024 se registraron 4,966 denuncias por grooming y ciberacoso sexual contra menores a nivel nacional, de las cuales 381 carpetas de investigación fueron judicializadas, las principales víctimas son niñas y adolescentes mujeres de entre 0 y 17 años.

Inteligencia artificial: más volumen y mayor sofisticación

Ramos advirtió que la inteligencia artificial ha reducido la barrera de entrada para los ciberdelincuentes, permitiéndoles crear ataques más creíbles, personalizados y difíciles de detectar.

“No solo han aumentado en volumen, sino también en sofisticación. Los atacantes dejaron de enfocarse exclusivamente en infraestructuras tradicionales y ahora atacan aplicaciones y APIs, que constituyen el núcleo de la economía digital”, explicó.

Entre los riesgos más frecuentes identificó el robo de identidad, el fraude digital, el phishing altamente personalizado, potenciado por IA, y el abuso de aplicaciones e interfaces de programación (APIs). En muchos casos, las amenazas ya no se dirigen directamente a las personas, sino que explotan la confianza depositada en aplicaciones financieras, educativas o de entretenimiento.

Educación digital, la principal herramienta preventiva

Si bien en México existen marcos normativos como la Ley Federal de Protección de Datos Personales y el Código Penal Federal, el especialista consideró que la velocidad del desarrollo tecnológico supera la capacidad de actualización regulatoria.

Desde la perspectiva de F5, la educación digital representa la principal herramienta preventiva y puede mitigar hasta el 90% de los riesgos en el entorno digital. La compañía recomienda fomentar la capacitación continua en todas las edades, fortalecer la protección integral de aplicaciones y APIs y garantizar la resiliencia de los servicios digitales.

“La seguridad no debe entenderse como una barrera, sino como un habilitador de la vida digital. Proteger a los grupos más vulnerables requiere una acción coordinada entre gobiernos, empresas, instituciones educativas y familias”, concluyó Ramos.

