Artemis II: NASA vuelve a postergar misión de astronautas a la Luna

Posponen Artemis II. Foto: AFP

El director de la NASA, Jared Isaacman, descartó este sábado 21 de febrero que el lanzamiento de la misión Artemis II se realice en marzo, debido a problemas técnicos con el cohete, diseñado para transportar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Con este anuncio, el lanzamiento, que ya acumula años de retraso, se verá postergado al menos hasta el 1 de abril.

El aplazamiento se produce al día siguiente de un anuncio optimista de la NASA, que había fijado el 6 de marzo como fecha tentativa tras un importante ensayo general aparentemente exitoso.

Sin embargo, ingenieros de la agencia identificaron durante la noche un fallo en el flujo de helio en una de las etapas del cohete, explicó Isaacman en X.

“Sea cual sea el desperfecto, obligará a la agencia espacial estadounidense a devolver el cohete al edificio de ensamblaje, lo que descarta la ventana de lanzamiento prevista para marzo”, señaló el nuevo administrador de la NASA.

“Entiendo que la gente está decepcionada”, añadió, estableciendo un paralelismo con los reveses sufridos durante el primer programa lunar Apolo.

“En la década de 1960, cuando la NASA logró lo que la mayoría creía imposible, y lo que nunca se ha replicado desde entonces, hubo muchos contratiempos”, recordó.

Seis ventanas en abril –

La misión Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa estadounidense en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar.



Participarán tres estadounidenses y un canadiense.

Durante este vuelo de prueba, la tripulación orbitará el satélite natural de la Tierra sin alunizar y probará el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis III, que marcará el regreso de los estadounidenses a la superficie lunar, con el objetivo de establecer una presencia duradera.

La misión será pionera en varios aspectos: será el primer vuelo lunar en el que participará una mujer, un hombre negro y un canadiense.

El lanzamiento tendrá lugar desde Cabo Cañaveral, Florida.

La NASA dispone ahora de seis posibles ventanas de lanzamiento en abril y podría considerar otras en los próximos meses si fuera necesario.

Su director prometió este sábado que la agencia proporcionará una actualización en los próximos días.

Durante los preparativos en 2022 para la misión Artemis I, que consistió en un vuelo sin tripulación alrededor de la Luna, la NASA ya había enfrentado problemas técnicos que retrasaron el lanzamiento varios meses.La misión Artemis II se desarrollará en un contexto de creciente competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias rivales que buscan enviar humanos a la Luna y establecer una base allí en los próximos años.

