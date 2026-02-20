Hallan en el Sahara un enorme dinosaurio con una cresta imponente

GENERANDO AUDIO...

Este depredador vivía en un hábitat cruzado por ríos.



En el desierto del Sahara, un equipo internacional de investigadores identificó en Níger una nueva especie de espinosaurio, caracterizada por una cresta imponente en el cráneo, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes de la historia.

El hallazgo, publicado en la revista Science, no solo amplía el árbol evolutivo de estos depredadores, también cuestiona la teoría que los describía como animales estrechamente ligados a ambientes marinos.

Los científicos bautizaron a la especie como Spinosaurus mirabilis. Sus restos aparecieron en la remota región de Jenguebi, en el Sahara Central.

De acuerdo con los especialistas, se trata de un descubrimiento poco común dentro de este linaje.

Científicos lideran un descubrimiento histórico

Investigadores de la Universidad de Chicago coordinaron el estudio. El paleontólogo estadounidense Paul Sereno y el español Daniel Vidal encabezaron el trabajo, en el que también participaron otras instituciones académicas.

Entre los centros involucrados figuran la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad de Málaga y la Universidad de Valencia.

La publicación en la portada de Science subraya la relevancia internacional del descubrimiento.

¿Por qué este fósil cambia lo que se creía?

Durante años, los restos de espinosáuridos se localizaron en zonas cercanas a antiguas costas.

Esa distribución reforzaba la hipótesis de que estos dinosaurios tenían hábitos acuáticos intensos e incluso capacidades para bucear en ambientes marinos.

El nuevo registro fósil rompe ese patrón.

Los restos surgieron en una región ubicada a miles de kilómetros del mar. Según los investigadores, hace aproximadamente 90 millones de años esa zona correspondía a un entorno continental, dominado por ríos y vegetación abundante.

Daniel Vidal explicó que la ubicación resulta incompatible con la idea de un depredador especializado en aguas abiertas.

¿Cómo era el Spinosaurus mirabilis?

El análisis anatómico ocupó un papel central en la investigación. Los científicos estudiaron estructuras como el cráneo, el cuello y las extremidades traseras.

Las proporciones corporales muestran similitudes con aves zancudas actuales, como las garzas, lo que sugiere un estilo de vida ligado a cuerpos de agua poco profundos.

Asimismo, los investigadores identificaron dos rasgos distintivos:

La enorme cresta craneal con forma de cimitarra

Dientes entrelazados adaptados para capturar peces

La estructura dental funcionaba como una trampa natural que impedía que las presas resbalaran.

Tres fases evolutivas del linaje

El estudio propone una reconstrucción detallada de la evolución de los espinosaurios. Los científicos dividen su historia en tres etapas principales:

Primera fase (150–130 millones de años): periodo menos documentado del grupo

Segunda fase (125–105 millones de años): momento de mayor expansión geográfica y diversificación. En esta etapa aparecieron los ejemplares más grandes y abundantes

Tercera fase (105–95 millones de años): etapa de declive evolutivo, a la que pertenece Spinosaurus mirabilis.

Vidal señaló que los fósiles de Níger corresponden a los últimos representantes del linaje antes de su desaparición.

Una dieta dominada por peces

La investigación resalta la especialización extrema de las mandíbulas. Los científicos sostienen que estos dinosaurios desarrollaron adaptaciones únicas para capturar peces en ríos poco profundos.

El equipo propone que los espinosáuridos vadeaban el agua con el hocico parcialmente sumergido.

Desde esa posición acechaban a sus presas y las atrapaban mediante una rápida contracción de los músculos cervicales.

Los paleontólogos enfatizan que este comportamiento difiere del modelo de un dinosaurio que nadaba o buceaba en mar abierto.

¿Cuál era la función de la cresta?

La cresta imponente también atrajo la atención del equipo científico. Los especialistas descartan un uso ofensivo o defensivo.

En su lugar, sugieren funciones de exhibición, similares a las observadas en aves actuales. La estructura pudo servir para reconocimiento entre individuos, competencia territorial o cortejo.

Extinción y vulnerabilidad evolutiva

El estudio vincula la desaparición del grupo con cambios ambientales abruptos. Durante la fase final, los espinosáuridos mostraron una distribución geográfica restringida y una especialización marcada.

Según Vidal, esa combinación los volvió particularmente vulnerables ante el aumento de temperaturas y las subidas del nivel del mar registradas en aquel periodo.

Un hallazgo que puede reescribir la historia del Spinosaurus

El descubrimiento de Spinosaurus mirabilis obliga a revisar las hipótesis sobre el modo de vida de estos gigantes.

La evidencia sugiere que no todos dependían de ambientes marinos y que algunos prosperaron en ecosistemas interiores.

Para los investigadores, el fósil hallado en el corazón del Sahara aporta una pieza decisiva para entender la evolución, adaptación y extinción de uno de los depredadores más fascinantes de la prehistoria.

